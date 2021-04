'Los hombres de Paco' regresan con el estreno de su primer capítulo en Antena 3: "Había un clamor popular para que volviéramos"

Los hombres de Paco están de vuelta. La exitosa serie de Antena 3, que se convirtió en todo un fenómeno entre los espectadores alcanzando los 117 capítulos y un total de nueve temporadas, ha celebrado este viernes la presentación de su nueva temporada, que podrá verse muy pronto en el prime time de la cadena.

Y es que, tal y como ha anunciado Emilio Sánchez, gerente de vídeo y plataformas digitales de Atresmedia, la serie estrenará su primer episodio de forma simultánea en Atresplayer Premium y en Antena 3. Con el tiempo, tras su paso por la plataforma de pago, la ficción acabará viendo la luz en abierto como ha sucedido con otros títulos del grupo como El Nudo o La Cocinera de Castamar.

Lea también: 'Toy Boy': primera imagen de Álex González en la segunda temporada de la serie de Atresmedia

"La nueva temporada estará formada de 16 capítulos, divididos en dos bloques de 8 episodios de 50 minutos cada uno de ellos. Celebraremos un evento con un estreno exclusivo. Como han sido 10 años esperando, queremos que el primer episodio se vea también en Antena 3, el resto se irá estrenando semana a semana en Atresplayer Premium", ha declarado el responsable en una rueda de prensa en la que ha estado presente ECOTEUVE.ES.

"Había un clamor popular para que volvieran 'Los hombres de Paco"

Manteniendo la esencia de la serie, esta nueva etapa arranca con los Pacos de siempre, pero con un giro importante que marcará un antes y un después en la historia de los protagonistas. Un elenco de protagonistas, que vuelven interpretados por los míticos actores que ya se pusieron en la piel de aquellos policías de barrio entrañables y desastrosos que se hicieron un hueco en el corazón del público.

Javier Pons, director de contenidos de Globomedia (ahora The Mediapro Studio), ha querido destacar el "doble reto" de rescatar "una de las series a las que más cariño tenemos". "Trasladar 10 años después los valores, el humor, y el amor de la ficción, y dotarle de contemporaneidad, ha sido un reto tecnológico y de talento. Poco a poco nos fuimos encontrando con retos que el equipo de la serie ha solventado con éxito. Teníamos mucho por contar y lo vais a poder comprobar", ha advertido.

Lea también: María Hervás ('La cocinera de Castamar'): "Se ven escenas de sexo; no vamos a huir de ellas"

Marc Cistaré, responsable de guion y productor ejecutivo de la serie, ha confesado que esta vuelta "ha sido un regalo". No obstante, ha reconocido que sufrió un "ataque de pánico" al tener que pensar el motivo por el que hacer volver a la cuadrilla de Paco Miranda. "Había un clamor popular para que volviéramos. Teníamos que dar un motivo a los fans para la vuelta y lo perpetramos. No podíamos volver porque sí, sino dando un puñetazo sobre la mesa. Y hemos creado un motivo, una aspita, que justifica que le digamos al espectador que se siente con nosotros para vernos", ha avanzado.

Cistaré promete que Los hombres de Paco "vienen para emocionarnos, para sufrir, para enamorarnos y para reírnos con ellos". "La serie vuelve sexy. Todos se enfangan", afirma el responsable, que avanza que la serie abordará temas actuales que se viven en España, como el traslado del cadáver de Franco, la independencia de Cataluña, o una trama relacionada con la reina Letizia.

Paco Tous: "Siento vértigo, porque no quiero defraudar"

"Nos metemos en líos", promete Cistaré antes de explicar que aunque la serie estará protagonizada por Paco Tous (Paco), Pepón Nieto (Mariano), Carlos Santos (Povedilla) y Neus Sanz (Rita), también contará con la participación de otros míticos actores de la ficción, como Hugo Silva (Lucas), Michelle Jenner (Sara), Mario Casas (Aitor), Juan Diego (Don Lorenzo) o Adriana Ozores (Lola), entre otros.

Paco Tous ha confesado estar "nervioso" ante el regreso de la serie que marcó un antes y un después en su carrera profesional: "Quiero decirle a nuestro público que lo hemos hecho con muchas ganas, mucho amor y siento un poco de vértigo por no defraudar. Yo creo que estamos más maduros y más graciosos", ha declarado, avanzando que a Paco Miranda "le pasa lo de siempre". "Es un intento de buen padre, de buen policía, de buen amigo, pero todo le sale mal".

Lea también: 'Drag Race España': lista oficial de las concursantes de la primera edición del talent de Atresplayer Premium

Por su parte, Pepón Nieto se ha mostrado agradecido por la oportunidad de descubrir a un mismo personaje 10 años después: "Esto pasa pocas veces, que te den la posibilidad de reencontrarte con un personaje que estaba ahí, es la sensación de volver a lugares comunes. Tiene mucho valor y lo estoy disfrutando muchísimo. Es una serie muy apegada al momento, lo fue hace 11 años y lo seguirá haciendo, no te cansas", ha señalado.

Neus Sanz, actriz que daba vida a Rita, uno de los personajes más queridos de Los hombres de Paco, se ha mostrado visiblemente emocionada por este regreso. "Cuando me llamó Luis San Narciso, ya me di cuenta de que esto iba para adelante y pensé que se volvía a cumplir algo que soñaba muchas veces. A mí me lo decían mucho por la calle y se ha hecho realidad. Estamos juntos de nuevo", afirma la intérprete, que asegura que, pase lo que pase, "vamos a ser eternos".

Sanz asegura que no ha perdido un ápice de la química que tenía con Carlos Santos, que volverá a dar vida al mítico Povedilla. "Es el personaje que más me ha enseñado", ha declarado el actor. A los antiguos actores de la serie les acompañarán los jóvenes Amaia Sagasti, Juan Grandinetti y la gran Amparo Larrañaga, que regresa a la televisión 13 años después. "No he sufrido nada, porque no me han dejado", ha asegurado la actriz. "Yo aposté por una carrera teatral, que es más justa con las mujeres de mi edad. Y me llamaron para esto en un momento en el que los teatros estaban cerrados. Estaba en mi casa, sin proyectos, pues me llamaron y sentí un gran vértigo", ha añadido.

El motivo del cambio de Pignoise por Estopa en la sintonía

Los hombres de Paco vuelven con su esencia, pero renovados. Esto es algo que estará presente desde la cabecera de la ficción, que estrenará nueva sintonía. A pesar de que Álvaro Benito, vocalista de Pignoise, reconoció en septiembre a ECOTEUVE.ES que estaba en "conversaciones" con Atresmedia para volver a poner música a la serie, finalmente será Estopa quien interprete el tema principal de Los hombres de Paco.

Lea también: Estopa arrebata a Pignoise la cabecera de 'Los hombres de Paco': así suena 'El Madero'

Marc Cistaré, productor de la serie, ha explicado los motivos de este cambio: "Decidimos que fuera Estopa y ya está, no hay más tutía. Se nos puso a tiro Estopa. Nos pareció que había que cambiar cosas, sin perder la esencia, y creímos que Estopa nos ayudaría a dar ese puñetazo en la mesa del que hablaba antes. Son tremendamente 'paqueros' y fan de la serie", explicó el responsable a la pregunta de este medio.