Amazon Prime Video ficha a Juan Gómez-Jurado ('Reina Roja') como creador y productor de nuevas series y películas

Amazon Studios ha anunciado hoy un acuerdo exclusivo para el desarrollo de contenido audiovisual en español con Juan Gómez-Jurado, autor de la exitosa trilogía Reina Roja, y uno de los máximos exponentes del género thriller en el ámbito internacional.

El acuerdo entre Amazon Studios y Gómez-Jurado supondrá su debut en la televisión con la creación de nuevos conceptos originales de ficción como escritor, consultor de guion y productor ejecutivo para Amazon Prime Video. Este es el segundo acuerdo de este tipo que se firma en Europa tras el reciente anuncio del acuerdo con el exitoso creador alemán Sebastian Fitzek. Amazon Studios tiene varios acuerdos con estrellas internacionales como Phoebe Waller Bridge (Fleabag), Rachel Broshanan (The Marvellous Mrs. Maisel), Donald Glover (Mr. & Ms. Smith) y Neil Gaiman (Good Omens), entre otros.

"Me siento increíblemente afortunado de poder colaborar con Amazon Studios en la creación de nuevos proyectos originales para Prime Video", declaró Gómez-Jurado. "Para mí es un honor trabajar de la mano de Amazon y poder construir juntos historias que lleguen a millones de hogares en todo el mundo. Desde que era un niño que merendaba pan con chocolate mientras veía El Equipo A o leía a Julio Verne, me he estado preparando para esto. Es un sueño hecho realidad", ha añadido.

"Juan Gómez-Jurado aporta una energía, pasión y capacidad única para cautivar a millones de personas en todo el mundo a través de su forma de contar historias y sus personajes", dijo Georgia Brown, Head of European Originals, Amazon Studios. "Nos sentimos honrados de convertirnos en el hogar de uno de los escritores más reconocidos de España y de sus nuevas y originales creaciones que deleitarán a toda una nueva generación de miembros Prime".

"En Amazon Studios buscamos trabajar con voces frescas, originales y que ofrezcan un punto de vista local que conecte con nuestra audiencia", añadió Maria José Rodriguez, Head of Spanish Originals, Amazon Studios. "Este acuerdo nos acerca a este gran creador y nos permitirá ofrecer a los miembros Prime las mejores historias contadas con la máxima calidad narrativa".

Voy a pedir trabajo de creador de series y películas originales para @PrimeVideoEs, y esto es lo que pasa. #ElAnuncioDeJuan pic.twitter.com/2DSOYATrw6 — Juan Gómez-Jurado (@JuanGomezJurado) April 27, 2021

Juan Gómez-Jurado, la mina de oro del thriller castellano

Juan Gómez-Jurado es el autor de thriller en castellano más vendido de la historia. Su primera novela, Espía de Dios (2006), obtuvo un notable éxito que se prolongó con sus siguientes obras, Contrato con Dios (2007) y El emblema del traidor (2008). El escritor, representado por la agencia Scenic Rights, tiene una gran habilidad para combinar el suspense con elementos de intriga, crimen, acción y thriller psicológico que ha dado como resultado bestsellers como La Leyenda del ladrón (2012), El paciente (2014) o Cicatriz (2015).

Juan Gómez-Jurado se ha convertido en un gran fenómeno de ventas, con más de 10 millones de ejemplares vendidos. Su trilogía sobre el personaje de Antonia Scott (compuesta por Reina Roja, Loba Negra y Rey Blanco) se ha posicionado en el top ventas de Amazon Kindle en España, y Reina Roja, en particular, es el libro más vendido en formato Kindle España en el último año. Además, inspirado en su paternidad, ha escrito varias sagas de libros juveniles protagonizados por el aventurero espacial Alex Colt, así como Amanda Black, en colaboración con Bárbara Montes, que ocupa desde su lanzamiento el número uno en la lista de libros más vendidos para niños y jóvenes.

Gómez-Jurado es cocreador de los podcasts Todopoderosos y Aquí hay dragones, los cuales superan el medio millón de fieles oyentes.