El actor Caner Cindoruk manda un mensaje a España que explica la ¿muerte? de Sarp en la serie 'Mujer' (Antena 3)

El último capítulo de la serie Mujer que Antena 3 ofreció este martes emitió una escena de lo más dramática en la que Bahar da por hecho que Sarp está muerto tras ver que no reaccionaba en la cama del hospital. Pero, ¿de verdad ha fallecido?

Bahar había decidido apostar por el amor y la familia con Sarp después de los dramáticos sucesos de la serie Mujer (Antena 3), sobre todo tras la muerte de Hatice, provocada por el accidente de tráfico que lo cambió todo.

La protagonista, centrada ahora en sus hijos, optó por volver a intentarlo con su marido, sin saber que el destino le tenía preparado un nuevo golpe. Y Sirin, como es habitual, vuelve a estar en medio de todo.

La hermana de Bahar manipuló el gotero de Sarp, que seguía recuperándose en el hospital. A continuación, la serie mostró una secuencia en la que Bahar vuelve a la habituación para acostarse y habla con Sarp. En ese momento, sabe que algo no va bien y decide llamar a los médicos.

Luego tiene una conversación con Fazilet en la que habla sobre la muerte de su marido y la difícil situación en la que vuelve a quedar con sus hijos.

El mensaje de Caner Cindoruk tras la ¿muerte? de Sarp en la serie 'Mujer'

¿Ha muerto Sarp? La serie no lo aclaró en el capítulo que emitió este martes. De hecho, los espectadores fueron testigos de un salto temporal de tres meses a través de unas imágenes en las que se muestra a Bahar, Enver y los niños, mientras que Sarp no aparece. Evidentemente, algo ha sucedido, pero la serie todavía no ha desvelado de qué se trata. Habrá que esperar al capítulo que Antena 3 emite esta noche, después de El Hormiguero, para resolver todas las dudas.

Mientras se confirma el destino de Sarp, Caner Cindoruk, el actor que lo interpreta, ha mandando un mensaje a España a través de las redes sociales. "Adiós España... Espero verte de nuevo en otras historia", ha dicho.