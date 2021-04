La muerte de Hatice en la serie 'Mujer' (Antena 3) abre una gran incógnita que dará un giro a todo

Antena 3 emitió este martes una nueva entrega de la serie Mujer en la que, por fin, se descubrió qué personaje muere después del impactante accidente de tráfico que Bahar, Sarp, Hatice y Arif sufrieron en el último capítulo de la segunda temporada.

Supuestamente, todos habían salido más o menos bien del impacto con el camión, aunque Hatice y Sarp fueron los peor parados. No obstante, estaban conscientes en el hospital y pudieron hablar con alguno de sus familiares.

Hatice lo hizo con Enver, aunque realmente habló con él para despedirse. "No voy a salir de ésta, lo presiento", dijo a su marido, que le pidió que cuidase de Sirin, porque temía su reacción debido a su inestabilidad. Le pidió que le "prometiese" que iba a cuidar de ella, pero él no quiso aceptar que su mujer estaba a punto de morir. "No olvides que te quiero mucho".

Ya en los pasillos, Enver y Sirin vieron cómo la doctora Jale tuvo que correr hacia la UCI alertada por una urgencia. Hatice empeoró y los médicos no pudieron hacer nada por salvar su vida. Finalmente murió y todos quedaron impactados.

¿Qué hará Sirin tras la muerte de Hatice en 'Mujer'?

Sirin sufrió una auténtica crisis. Arremetió contra Arif por ser quien conducía en el momento del accidente. Por otra parte, tuvo un gesto inédito cuando entró en la habitación de Bahar y se acostó con ella en la cama.

La duda ahora es saber qué va a pasar con Sirin: ¿continuará derrochando maldad o dará un giro a su personaje? Se lo preguntamos a la actriz Seray Kaya cuando habló para ECOTEUVE.ES.