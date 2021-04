Amazon Prime Video estrenará 'The Tomorrow War', la película protagonizada por Chris Patt

Amazon Studios ha adquirido los derechos mundiales de la película The Tomorrow War de Skydance Media, dirigida por Chris McKay y protagonizada por Chris Pratt, quien también ejerce como productor ejecutivo. El filme de acción y ciencia ficción se estrenará en exclusiva en Prime Video en más de 240 países y territorios de todo el mundo el 2 de julio de 2021.

En The Tomorrow War, el mundo se paraliza cuando un grupo de viajeros en el tiempo se transporta desde el año 2051 para entregar un mensaje urgente: La humanidad está perdiendo la guerra mundial contra una especie alienígena letal. La única esperanza de supervivencia es que los soldados y los ciudadanos del presente sean transportados al futuro y se unan a la lucha. Entre los reclutados está el profesor de instituto y padre de familia Dan Forester (Chris Pratt) quien, decidido a salvar el mundo por su hija, se une a una brillante científica (Yvonne Strahovski) y a su padre (J.K. Simmons) en una búsqueda desesperada por reescribir el destino del planeta.

Así es 'The Tomorrow War', la película que estrenará Amazon Prime Video

"The Tomorrow War será todo un acontecimiento que sorprenderá y deleitará a nuestros clientes en todo el mundo", declaró Jennifer Salke, Head of Amazon Studios. "El director Chris McKay ha creado esta brillante aventura de ciencia ficción repleta de acción, que mantendrá al público en el borde de sus asientos y les llegará al corazón con la historia entre padre e hija. No podríamos estar más contentos de continuar nuestra relación con Chris Pratt, que aporta una fuerza estelar a la película, junto a David Ellison y el equipo de Skydance mientras compartimos esta emocionante historia con los fans".

"Estoy muy orgulloso de este reparto y equipo increíbles que han trabajado en circunstancias difíciles para crear una película de acción y ciencia ficción única y original Algo que es cada vez más raro. Ver a este equipo de actores, actrices y profesionales creando una mezcla de acción, terror, comedia y drama, fue un sueño hecho realidad y espero que entusiasme también al público este verano", dijo el director Chris McKay.

"Es fantástico asociarse una vez más con Amazon para estrenar otra película bajo la firma de Skydance", afirmó el CEO de Skydance, David Ellison. "Jen y el equipo de marketing han conseguido un gran éxito haciendo que los estrenos de películas en Amazon se conviertan en eventos imprescindibles y con Chris Pratt como cabeza de cartel todo aumenta de nivel".

The Tomorrow War también está protagonizada por Yvonne Strahovski, Betty Gilpin, Sam Richardson, Edwin Hodge y el ganador del premio de la Academia J.K. Simmons. Dirigida por Chris McKay y escrita por Zach Dean, la película ha sido producida por Ellison, Dana Goldberg, Don Granger, Jules Daly, David Goyer y Adam Kolbrenner. Los productores ejecutivos son Rob Cowan, Chris Pratt, Brian Oliver y Bradley J. Fischer, con Samantha Nisenboim como coproductora. The Tomorrow War es una película de Amazon Studios, Skydance y Paramount Pictures en asociación con New Republic Pictures.