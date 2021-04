Netflix lanza el tráiler oficial de 'Jupiter's Legacy', la esperada serie de superhéroes de la plataforma

Netflix ha desvelado el tráiler y una nueva selección de imágenes de Jupiter's Legacy, el nuevo drama épico de superhéroes que se estrenará el próximo 7 de mayo.

El reparto está compuesto por Josh Duhamel (Transformers: El lado oscuro de la luna), Leslie Bibb (Iron Man), Ben Daniels (The Crown), Ian Quinlan (El largo camino a casa), Elena Kampouris (Mi gran boda griega 2) y Andrew Horton (It Came from the Desert).

Youtube Video

Así es 'Jupiter's Legacy', la esperada serie de Netflix

Tras dedicar casi un siglo a proteger a la humanidad, la primera generación de superhéroes debe pasar el testigo a sus hijos para que continúen con su legado. Pero las tensiones van en aumento cuando los jóvenes, ansiosos por demostrar su valía, no logran estar a la altura ni de la legendaria reputación pública de sus progenitores ni tampoco de los exigentes estándares personales de estos.

Basada en las novelas gráficas de Mark Millar y Frank Quitely, Jupiter's Legacy es un épico drama de superhéroes que abarca décadas y expone las complejas dinámicas de la familia, el poder y la lealtad. Sang Kyu Kim es el showrunner y productor ejecutivo de la serie. Millar, James Middleton, Lorenzo Di Bonaventura, Dan McDermott y Frank Quitely también ejercen de productores ejecutivos. Josh Duhamel, Leslie Bibb, Ben Daniels, Elena Kampouris, Andrew Horton, Mike Wade y Matt Lanter componen el reparto.