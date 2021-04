Carlos Cuevas ('Merlí. Sapere aude'): "Mi generación no tiene buena información sobre el VIH"

Merlí. Sapere aude ha vuelto a Movistar+ con el estreno de la segunda temporada. En el primer capítulo de esa tanda, Pol Rubio descubre que es positivo en VIH, algo que marcará el resto de capítulos y su relación con Axel (Jordi Coll).

"Yo lo sabía desde antes de rodar la primera temporada porque vi una secuencia escrita que al final fue eliminada y me confirmaron que esto pasaría", explica el actor Carlos Cuevas a ECOTEUVE.ES.

"Me asusté, porque ahora tengo mucha información pero antes no", dice el protagonista de la serie cuando supo que la trama discurriría por ahí. "La temporada va de la lucha contra el estigma. Es interesante hablar del VIH hoy y de un círculo universitario que no es donde se asocia este virus: un chaval normal puede pillar el VIH", explica el actor, que considera que sigue habiendo una falta de información.

"A nuestra generación no nos lo han contado bien. Antes había miedo y pánico, porque era una sentencia de muerte, pero ahora no lo es. Y yo no considero que en la escuela me lo hayan contado bien", apunta. "La información es poder, y si me hubieran dado más información, ahora tendría menos prejuicios", considera.

