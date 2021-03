Las alucinaciones de Jordi Sánchez durante su lucha contra el coronavirus: "Creí que mi hijo estaba muerto"

El actor Jordi Sánchez, conocido por su papel de Antonio Recio en La que se avecina, estuvo ingresado en la UCI durante un mes a causa del coronavirus. Abandonó el hospital hace algunos días y ahora cuenta el calvario que sufrió durante ese tiempo que estuvo hospitalizado.

La enfermedad llegó a Jordi Sánchez "como una gripe", según recuerda. "Yo tampoco tuve mucha fiebre, pero no terminaba de encontrarme bien", dice. Pasados unos días, fue ingresado por una neumonía.

Lea también: Monjas que se ofrecen como vientres de alquiler: así es la nueva serie de los creadores de 'LQSA' para Mediaset

Antonio Recio: "Estás tan drogado que todo lo que sueñas te parece real"

Ahí comenzó un duro tratamiento en el que, asegura, sufrió alucinaciones a causa de la fuerte medicación. "Estás tan drogado que todo lo que sueñas te parece real. Es terrible. Pierdes la noción del tiempo y alucinas", señala.

Lea también: El cambio físico de Jordi Sánchez tras salir de la UCI

"Las alucinaciones son más fuertes que los sueños", explicó en un programa de Catalunya Radio. "Creí que mi hijo había muerto. Incluso llegué a hacer los papeles para enterrarlo". Tardó tres días en preguntar si seguía vivo. "Luego me dijeron que no y me puse a llorar".

Jordi Sánchez estuvo 24 días en coma inducido. Cuando despertó, "no podía ni caminar ni hacer nada, ni siquiera escribir. A los dos días ya escribía y a los cuatro ya caminaba".