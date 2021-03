Carlos Cuevas ('Merlí. Sapere aude'): "Una noticia hará tambalear todos los cimientos de Pol Rubio"

Los espectadores de Merlí. Sapere aude quedarán bastante impactados cuando vean el final del primer capítulo de la segunda temporada de la serie, que vuelve este viernes, 2 de abril, a la plataforma.

"Mi personaje recibe una noticia que le hace tambalear todos sus cimientos. No lo esperaba y marcará toda la temporada, así como su forma de enfrentarse a los demás", explica Carlos Cuevas en conversación con ECOTEUVE.ES.

El actor interpreta a Pol Rubio, el carismático protagonista de una serie que nació en TV3 y que luego saltó a Movistar con un spin off coincidiendo con la etapa universitaria del muchacho tras la muerte de su querido profesor de Filosofía.

En los nuevos capítulos, Pol comenzará una relación con Axel (Jordi Coll). "Es alguien mayor y va a encontrar en él una serenidad que no tuvo antes en sus otros compañeros sentimentales. Es un tío que tiene las cosas muy claras, sabe escuchar y tendrán una relación muy bonita", declara Cuevas.

David Solans, fuera de 'Merlí': "He trabajado muy bien con él"

Ya no aparecerá, por lo tanto, Bruno Bergeron (David Solans), con quien tuvo sus primeras experiencias sexuales con hombres. "Pol está en una nueva etapa de su vida, le toca conocer a gente nueva y desprenderse de otras amistades", dice Cuevas. "Con David he trabajando muy bien y es muy buen compañero, pero son decisiones que no dependen de mí".

Salvo sorpresas, el universo Merlí finalizará para siempre con esta segunda temporada. "Creo que la serie queda muy redonda y si se decide terminar así, tiene un digno final".