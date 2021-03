Pol Hermoso, Jason Fernández y Álvaro Rico: "Alba es una serie nueva, no queríamos hacer una copia de Fatmagül"

Pol Hermoso, Jason Fernández y Álvaro Rico son Rubén, Hugo y Jacobo, respectivamente, en Alba, la serie que este domingo, 28 de marzo, llega al catálogo de Atresplayer Premium y que narra el calvario que vive una joven después de sufrir una agresión sexual. Ellos interpretan a los violadores que agreden al personaje protagonista, interpretado por Elena Rivera.

Encarnar a unos chavales que cometen tal atrocidad era un reto para estos tres actores, que se esforzaron en dar credibilidad haciendo hincapié en que no hace falta parecer un ser siniestro para cometer esa brutalidad.

Lea también: Primeras imágenes de 'Los hombres de Paco': la serie vuelve a Antena 3 diez años después

"Cuando empezamos a trabajar en ellos, no nos fijamos en lo que hacían, en la violación, sino que queríamos construir personas reales, porque es gente que está alrededor de nosotros. No son un Joker que están escondidos", explica Pol Hermoso.

<p><p>

En la misma línea se pronuncia Álvaro Rico (Jacobo). "Yo quería hacer a este chaval desde el punto de que puede ser un colega tuyo del pueblo. No entenderlo como ese tipo solitario que está en casa encerrado. No, no, es un tipo normal, que tiene una vida de puta madre y que se ve con esa impunidad. Ése es el problema y lo grave de la situación: estos chicos se autoconvencen de que no han hecho nada malo, cuando la realidad es muy diferente. Queríamos crear un personaje cercano a la realidad", explica.

Lea también: Así acabó Jean Renó protagonizando la nueva serie española de Amazon Prime Video: "Tenía que ser él"

¿Vieron 'Fatmagül'?: "Queríamos hacer una serie nueva, no una copia"

Alba (Atresmedia y Boomerang TV) es la adaptación española de Fatmagül, la primera serie turca que triunfó en España. Con ella comparte el argumento y el fuerte detonante, pero poco más. De hecho, Hermoso, Fernández y Rico no vieron la versión original.

<p><p>

"Sabíamos de la existencia de Fatmagül, pero queríamos llegar al proyecto vírgenes, creando los personajes desde nuestra propia experiencia sin que factores externos con contaminasen", opina Jason Fernández. "Queríamos hacer una serie nueva, no una copia".