El director Wayne Che Yip releva a J.A. Bayona en la serie 'El señor de los anillos' de Amazon

Amazon Studios ha anunciado hoy que el director británico chino Wayne Che Yip se ha unido al equipo creativo de la serie Amazon Original El Señor de los Anillos como director y coproductor ejecutivo.

Yip se une al reparto internacional de la serie que actualmente se encuentra rodando en Nueva Zelanda, para dirigir cuatro episodios de la serie. Yip continuará con la labor del director español J.A. Bayona, quien ha dirigido los primeros dos episodios de la producción.

Yip, conocido por su trabajo dirigiendo series populares como Hunters, Preacher, Utopia (Channel 4) y Doctor Who, también ha dirigido recientemente algunos episodios de la próxima serie de fantasía épica de Amazon Studios, The Wheel of Time.

Lea también: Así acabó Jean Renó protagonizando la nueva serie española de Amazon Prime Video: "Tenía que ser él"

"Es un verdadero honor haber sido invitado por J.D., Patrick y Amazon Studios a formar parte del mundo de Tolkien. Todos los días me motiva trabajar con el increíble equipo en Nueva Zelanda a medida que contribuimos, desde la humildad, al legado de una de las más grandes historias jamás contadas", afirmó Yip.

Sobre la serie Amazon Original El Señor de los Anillos

La próxima serie de Amazon Studios trae por primera vez a la pantalla las heroicas leyendas de la Segunda Edad de la historia de la Tierra Media. Este drama épico tiene lugar miles de años antes de los eventos narrados en El Hobbit y El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien. La serie empieza en una época de relativa paz y sigue a un reparto de personajes, tanto conocidos como nuevos, a medida que se enfrentan al temido resurgimiento del mal en la Tierra Media. Desde las profundidades más oscuras de las Montañas Nubladas, hasta los majestuosos bosques de la capital élfica de Lindon, al espectacular reino insular de Númenor, o los lejanos confines del mapa, estos reinos y personajes forjarán legados que vivirán mucho después de que ellos se hayan ido.

Lea también: Primeras imágenes de 'Los hombres de Paco': la serie vuelve a Antena 3 diez años después

Como se anunció anteriormente, la serie está liderada por los showrunners y productores ejecutivos J.D. Payne y Patrick McKay; a ellos se suman los productores ejecutivos Lindsey Weber, Callum Greene, J.A. Bayona, Belén Atienza, Justin Doble, Jason Cahill, Gennifer Hutchison, Bruce Richmond y Sharon Tal Yguado, además de Wayne Che Yip como co-productor ejecutivo, y el productor Christopher Newman.