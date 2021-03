Así acabó Jean Renó protagonizando la nueva serie española de Amazon Prime Video: "Tenía que ser él"

Un asunto privado es la nueva serie española que prepara Amazon Prime Video. Está producida por Bambú, responsable de éxitos como Gran Hotel, Velvet o Las chicas del cable, y cuenta con Aura Garrido y Jean Renó como protagonistas.

Ella es Marina, una mujer de la alta sociedad de los años 40 que se convierte en detective, lo que siempre había deseado, aunque por ser mujer no lo tenía permitido en esa época. Renó es Héctor, el mayordomo de la casa y ayudante improvisado en las investigaciones que llevará a cabo para resolver el misterio de la serie. Justos son una especie de Sherlock Holmes y Watson.

"Cuando uno escribe, piensa en grande. Y creíamos que Héctor debía hacerlo un actorazo, alguien de gran experiencia internacional, que tuviese vis cómica y que hablase español. Solo nos salía Jean Renó,tenía que ser él", recuerda Teresa Fernández-Valdés, productora de Bambú, en un encuentro con la prensa al que ha asistido ECOTEUVE.ES. "Contactamos con su representante en Francia. Intentamos vernos en varias ocasiones, pero cuando él no estaba de viaje, era yo quien estaba fuera" explica la máxima responsable de la serie. "Así que un día me fui a Nueva York con mis guiones y me reuní con él".

Después de aquel encuentro en el West Village, a Jean Renó le quedó claro que tenía que aceptar el proyecto. "Tenía que venir a España, porque mis padres son de Andalucía", señala Renó, que en la serie coincide con Ángela Molina, la madre de Marina. "Mi padre tenía todos los discos del padre de Ángela", recuerda el actor francés. "A través del tiempo, es como si nuestros padres están aquí uniéndonos", apunta el artista, que remarca también la conexión que hay entre él y Aura. "Hay química desde el principio, solo con la mirada nos entendemos".

Un asunto privado es "una mezcla de géneros: humor, misterio, acción...", explica Fernández-Valdés, aunque parece que en esta serie no va a tener tanto protagonismo el aspecto amoroso de la protagonista. "Marina es una mujer que no va a caer en los brazos de nadie. Es despierta, moderna, pero es una heroína diferente: le posee su deseo de trabajar. Vive atrapada en un mundo en el que no es quien realmente quiere ser. No quiere salvar el mundo; sino que quiere salvarse a sí misma", añade.

Así es 'Un asunto privado', lo nuevo de Amazon Prime Video

La serie, ambientada a finales de los años 40 cuando una ola de prostitutas es asesinada por un asesino en serie en Vigo, sigue a Marina Quiroga, una intrépida mujer de la alta sociedad que se dispone a atraparlo con la ayuda de su fiel mayordomo, Héctor.

Ni los prejuicios de género que experimenta, ni su madre que intenta casarla, ni el flamante jefe de policía que es también su hermano Arturo, le impedirán demostrar su increíble talento. Marina lucha contra todos los estereotipos para lograr su sueño de convertirse en una mujer detective en un mundo de hombres.

La serie de 8 episodios creada por Teresa Fernández Valdés, Ramón Campos y Gema R. Neira, que combina drama, comedia, romance y acción, estará disponible próximamente en Amazon Prime Video en más de 240 países y territorios.

