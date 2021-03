La inesperada confesión de Soleil Moon Frye, protagonista de 'Punky Brewster': su primer encuentro sexual fue con Charlie Sheen

Soleil Moon Frye, actriz conocida por protagonizar la mítica serie juvenil Punky Brewster, ha realizado unas declaraciones que han causado un gran impacto entre sus seguidores. La intérprete ha desvelado algunas anécdotas sobre su vida y de cómo vivió su salto a la fama mundial cuando era muy joven.

Lo ha hecho después de rescatar algunas cintas de vídeo de la época para un proyecto que ella misma ha producido y dirigido. Entre todas las historias que ha recordado, la que más sorpresa ha causado es la relacionada con el secreto romance que vivió a los 18 años con Charlie Sheen, protagonista de Dos hombres y medio.

Soleil Moon Frye, sobre su encuentro sexual con Charlie Sheen: "Ha sido el día más extraño de mi vida"

Soleil Moon Frye ha asegurado que con él tuvo su primer encuentro sexual consentido. La actriz ha hecho esta matización porque, tal y como ha revelado, con 17 años sufrió una agresión sexual que le ha marcado de por vida. "Ha sido el día más extraño e increíble de mi vida. Es alguien por quien he estado como loca durante mucho tiempo, y es alguien que me intriga y me excita", leyó la americana en un diario que escribió tras su encuentro con Sheen, un 18 de diciembre de 1994.

Soleil Moon Frye siempre ha tenido palabras de admiración hacia Charlie Sheen, que tenía 29 años, once más que ella, cuando mantuvieron relaciones sexuales. El actor siempre ha estado envuelto en diferentes escándalos. El último de ellos, cuando volvió a ser denunciado por una exnovia que le acusó de haberla expuesto a contraer el VIH. Ella no fue la primera, en 2015, su exprometida, Scottine Ross, le demandó después de saber que el intérprete padecía esta enfermedad.