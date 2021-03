Aclaran el incierto futuro de la serie 'Love is in the air' tras los rumores de cancelación

Buenas noticias para los fans de la serie Sen Çal Kapimi (Love is in the air). Desde hace unas semanas, se había rumoreado que Fox Turquía había tomado la decisión de cancelar la novela que en España emite Telecinco después de que su capítulo 35 hiciera mínimo histórico.

La productora de la serie, Asena Bulbüllosgluo, se ha visto obligada a dar explicaciones en Twitter para desmentir estas informaciones: "Condenamos a todo aquel que dé sin piedad esta noticia injustificada. Sen Çal Kapimi sigue grabando. Nadie tiene derecho a estropear la motivación de nuestros actores y equipo incondicional".

"Por supuesto, una serie tiene un proceso de finalización. La productora y el canal decidirán juntos sobre esto y anunciarán la noticia cuando llegue el momento. Por favor, respeten el trabajo", concluye le directiva de MF YAPIM.

La verdad sobre la cancelación de 'Sen Çal Kapimi' ('Love is in the air')

El comunicado de la productora abre la puerta a que el futuro del final de la serie esté próximo, sin embargo, especifica que su desenlace dejará todas las tramas resueltas y no será precipitado.

Lo cierto es que Fox Turquía se vio obligada a mover de día de emisión Love is in the air debido a la llegada de más ofertas de ficción. Pese a que el 2 de enero se disparó en audiencia, la semana siguiente marcó mínimo. Ha sido este fin de semana cuando la novela ha tocado fondo.