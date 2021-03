El drama personal que vivió Enrique Alcides, el actor que da vida a Fadi Najjar en la serie 'Hierro' (Movistar+)

Hierro llega este viernes al final de su segunda temporada en Movistar+. Los nuevos capítulos de la serie de Candela Peña ha girado en torno a la custodia de dos niñas de la isla canaria, Dácil y Ágata, y que ha desembocado en una guerra por el terreno de la platanera de Díaz (Darío Grandinetti) para construir un lujoso resort.

Un personaje ha ido ganando peso a medida que la trama ha avanzado. Se trata de Fadi Najjar, el hijo de Samir (Antonia San Juan) y heredero del emporio criminal, al que tratará de defenderlo sin ningún tipo de escrúpulos. Carlos Alcides es el actor que da vida al malo malísimo de la ficción creada por Pepe Coira y dirigida por Jorge Coira.

El intérprete es todo un superviviente. Hace unos años, en 2016, Alcides tuvo que desvelar su delicado momento en El programa de Ana Rosa, con motivo de su campaña 12 Meses de Mediaset España.

Carlos Aldices, en 2016: "Me cortaron la luz porque no pude pagarla y ahora estoy con velas"

Pese a su dilatado curriculum en series españolas (Hospital Central, Águila Roja, Cuéntame cómo pasó, El Ministerio del tiempo...) impactó al contar que vivía en situación de pobreza energética.

"No deja de sorprenderme que la gente piense que los que llegamos a los que nos corten la luz somos los más parias de la sociedad. Hay un colectivo de personas que llevamos años trabajando y pasamos una mala racha. Me cortaron la luz porque no pude pagarla y ahora estoy con velas", aseguró.

Alcides explicó también que pedir el bono eléctrico fue una tarea complicada: "Ha sido como un parto de trillizos porque piden un montón de requisitos. Yo he perdido a mis dos padres y no tengo una red social que me apoye. Menos mal que cuento con tres amigos que me ayudan a pagar el alquiler".

Carlos Alcides: "Ha habido momentos de parones muy, muy duros"

Sobre su complicada situación, Carlos Alcides volvió a hablar esta semana en una entrevista para EFE: "Ha habido momentos de parones muy, muy duros, de no tener absolutamente nada. Había un fenómeno muy perverso en la industria".

"Yo siempre he estado dispuesto a hacer personajes secundarios pero se les metió en la cabeza a los que decidían quién sí y quién no, que debía hacer papeles de protagonista. Y no había tantos", cuenta. "Intentar trabajar en otros lugares también me costaba, porque me reconocían (...) estabas en un limbo muy extraño y hubo momentos en los que te quedabas sin ahorros. La incertidumbre está muy bien porque te achucha y te hace estar alerta, pero no es necesaria la precariedad".

