Crítica de 'Sky Rojo' (Netflix): puro rock and roll que deja a la ficción española en todo lo alto

Abróchense los cinturones porque llega Sky Rojo a Netflix este viernes 19. Se trata de una serie que lo tiene todo para triunfar (va a ser un pelotazo mundial) porque atrapa al espectador gracias a su ritmo vertiginoso, su estética 'pulp' y sus carismáticos protagonistas. ECOTEUVE.ES ya ha visto sus primeros cuatro capítulos.

Álex Pina y Esther Martínez Lobato vuelven a dejarnos sin respiración después de triunfar con La casa de papel o Vis a vis para contar el drama de la trata de mujeres (ojo, que la ficción no se parece ni quiere parecerse a la realidad) con la historia de tres prostitutas, una española, una argentina y una cubana, que huyen de su proxeneta tras dejarle gravemente herido.

Sky Rojo tiene una narrativa que hace que o bien te puedas reír gracias a las pequeñas píldoras de humor negro que tiene y, en la siguiente secuencia, te pegue un sopapo al ver cómo viven las mujeres del Club Las Novias, que deja constancia la nueva esclavitud del siglo XXI. La oscuridad de la historia contrasta también con la explosión de colores. En Sky Rojo todo es superlativo.

Quizás las escenas de sexo y las violaciones no son lo más heavy de Sky Rojo. Pone los pelos como escarpias al escuchar discursos como este de Romeo (Asier Etxeandía): "España es el primer país de Europa en consumo de prostitución, el tercero del mundo. No ganamos en siderurgia, no ganamos en minería. Ganamos en putas".

Sky Rojo tiene por el momento dos temporadas de ocho capítulos de 25 minutos... y qué pena. Qué pena que nos ventilemos la serie en menos de cuatro horas en estos tiempos que corren, pero es cierto que la ficción tiene que evolucionar y que ahora se consumen series en el metro o en el autobús. Su metraje provoca que todo sea más canalla. Es puro rock and roll que recuerda a Tarantino y Thelma & Louise.

'Sky Rojo y el gran acierto de sus personajes

Otro acierto son los personajes. Al igual que ocurre con Tokio, Nairobi, Denver o El Profesor en La casa de papel, los protagonistas de Sky Rojo tienen numerosas capas. Por ejemplo, Verónica Sánchez se pone en la piel de Coral, una prostituta que huye de los sicarios de Romeo, pero que no tiene miedo a morir de una sobredosis.

Qué bien lo hacen Miguel Ángel Silvestre y Enric Auquer como Moisés y Christian. Y Lali Espósito y Yanny Prado son todo un descubrimiento para el público español. En resumen, Sky Rojo viene a consolidar el poder de la ficción patria en el mundo. Ya no tenemos nada que envidiar a nadie.