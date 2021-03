Hablamos con Seray Kaya, Sirin en la serie 'Mujer' (Antena 3): "Quiero ir a España y trabajar con Pedro Almodóvar"

Sirin es la mala malísima de Mujer, el contrapeso de la adorable Bahar. Sin ese personaje retorcido y eternamente malvado, nada sería igual en la serie más vista de la televisión, un fenómeno de audiencias que se instaló en la parrilla de Antena 3 hace ocho meses -era pleno verano- y que ahora lidera en plena temporada a razón de tres prime time por semana.

Quien vea Mujer (2,3 millones de espectadores lo hacen cada lunes, martes y miércoles) sabe que Sirin es el personaje clave sobre el que pivota todo lo que ocurre al resto y, además, ejerce de nexo de unión entre todos ellos. Sirin siempre está en medio, engaña, grita, inventa, finge, embauca... vamos, es una villana de manual engrandecida por la magnífica interpretación de Seray Kaya.

"Sirin es la persona más peligrosa que he conocido, yo no podría vivir con ella", reconoce la actriz turca en una entrevista que ha concedido a ECOTEUVE.ES. En cualquier caso, advierte de que no es más que un reflejo de la vida. "Personas como ella están entre nosotros en el día a día".

Seray Kaya está "agradecida" a este personaje que tantas alegrías le ha dado y no solo en Turquía. La serie, vendida a más de 65 países, triunfa en España y también en Latinoamérica. "Aunque la gente odia a Sirin, creo que se ha ganado el cariño de todos", dice en conversación con este medio.

¿Cómo llegó a Mujer? ¿Qué relación tiene con sus compañeros de reparto? ¿Qué futuro le espera a Sirin? ¿Acabará siendo buena? Seray Kaya nos da las claves sobre el futuro de su personaje y también del suyo propio. "Quiero ir a España y trabajar con Pedro Almodóvar".

¿Qué conoces de España? ¿Has visitado alguna vez nuestro país o te gustaría hacerlo?

Todavía no he podido visitarlo, pero es un destino que tengo curiosidad por conocer. Después de la gran acogida que está teniendo la serie Mujer, ahora me siento en deuda con España y se lo debo. Así que lo visitaré tan pronto como sea posible.

Mujer es la serie más vista en España. Ahora mismo, no podrías pasear tranquila por Madrid con tu famoso pelo rizado... ¿Qué sientes al ser tan famosa tan lejos de Turquía? ¿Por qué crees que la serie ha tenido tanto éxito en España?

Creo que iré sin mi pelo rizado (risas). Estoy muy sorprendida y muy feliz. Creo que hay una conexión que me demuestra lo insignificantes que son las distancias. Aunque la gente odia el personaje de Sirin, creo que se ha ganado el cariño de todos. Este es uno de los mejores regalos que puedo recibir. Así que estoy muy agradecida.

¿Cómo fuiste seleccionada para el papel de Sirin? ¿Hiciste muchas pruebas? ¿Fuiste candidata a otro papel?

Es el papel de mi vida y creo que tengo mucha suerte. Yo estaba grabando una serie llamada Just Smile, con la productora MedYapim. Estaba terminándola y ellos ya estaban preparando Mujer. Una mañana me llamaron de MedYapim y me dijeron que Fatih Aksoy, a quien quiero mucho, me esperaba para una reunión. Nada más llegar, me dijo: 'Tengo un papel para ti'. Nos sentamos y hablamos, me contaron la historia y cómo era Sirin. Acepté, esperé un año a que el proyecto saliera adelante y luego mi sueño se hizo realidad. Y aquí estamos (risas).

Has conseguido que Sirin sea uno de los personajes más importantes de Mujer. ¿Por qué crees que es importante un personaje tan malvado como ella?

Equilibrio de vida. Sirin es uno de esos equilibrios. Lo bueno y lo malo, como Bahar y Sirin, están en todas partes en nuestras vidas. De lo más lejano a lo más cercano. No necesitamos engañar a nadie, tan solo mostramos las cosas como son. Sirin y personajes similares a ella están entre nosotros en el día a día.

¿Sirin es la persona más mala que has conocido?

Es realmente la persona más peligrosa (risas).

¿Podrías vivir con una persona como Sirin al lado?

Nunca... Elegir vivir con alguien como Sirin es un peligro mucho mayor que lo que ella pudiera hacerme.

¿Es fácil hacer de mala? ¿Y divertido?

Creo que es fácil. La clave es ser bueno. Y creo que es divertido ser bueno.

¿Tienes que ser inteligente para ser mala?

Esta es una respuesta que no sabría darte, ya que yo trato de ser una buena persona. Es una elección. La gente elige ser buena o mala. Entonces, ¿crees que tienes que ser inteligente para ser malo? (risas)

Antena 3 está emitiendo la segunda temporada de la serie. ¿Existe la posibilidad de que Sirin termine siendo buena?

No quiero hacer spoilers, pero sí os puedo adelantar que vienen episodios increíbles que os van a dejar sin aliento.

¿Cómo es tu relación con los actores después de la serie? ¿Mantienes amistad con alguno de ellos? ¿Con quién?

Siempre tuvimos un ambiente de respeto y cariño y continuó así después de la serie. Veo a todos y tenemos comunicación continua. Hice amistades muy valiosas.

¿Qué proyectos tienes a la vista? Creo que ya estás actuando en una nueva serie en Turquía...

Ahora, estoy dando vida al personaje de Lena en la serie The Ottoman. Toda mi energía está con ella.

¿Te gustaría trabajar en España? ¿Hay algún director o actor español con el que te gustaría trabajar?

Me encantaría No sé si puede oírme desde aquí, pero me encantaría trabajar con Pedro Almodóvar. ¿Qué actor o actriz no lo haría?

