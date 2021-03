El chollo de compartir contraseñas en Netflix se puede acabar: así es la nueva función de la plataforma

Las cuentas de Netflix permiten incluir hasta cinco usuarios distintos pero no restringen la cantidad de dispositivos con sesión iniciada. Como es de esperar, esto hace que muchos usuarios compartan su contraseña con muchas personas.

Sin embargo, el gigante del streaming podría acabar con esta triquiñuela con una función en pruebas que ha aparecido a algunos usuarios que intentan entrar en la cuenta de otra persona.

Al acceder aparece un aviso, que dice lo siguiente: "Si no vives con el propietario de esta cuenta, necesitas tu propia cuenta para seguir viendo". Hay que decir que también se ofrece la opción de verificar que en realidad eres el propietario de la cuenta recibiendo un correo o mensaje de texto con un código de verificación.

Otra opción disponible es la que dice "verificar más tarde" que permite al usuario seguir disfrutando de Netflix. Lo único, que momentos después, aparece otra vez la opción de verificar la cuenta o crear una nueva.

¿Cómo sabe Netflix si el que está entrando en la cuenta es o no el propietario? Es muy probable que se deba a la ubicación del dispositivo en el que se intente entrar. De no coincidir de forma exacta con la dirección GPS con la que está vinculada la cuenta principal, el servicio observa que hay algo raro y enviar el mensaje de verificación.

Hasta la fecha Netflix había pasado por alto lo de compartir contraseñas. "No hay planes de realizar cambios allí", dijo Reed Hasting, director ejecutivo de la compañía en 2016 en la CNBC. Pero parece que el chollo podría llegar a su final.

