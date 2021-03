Lo que no sabías de Jordi Sánchez, el enfermero que dejó su profesión para triunfar como actor

Jordi Sánchez nos está pegando un buen susto. El actor, muy querido por su personaje del Recio de La que se avecina abandonó esta semana la UCI después de un mes, por culpa del coronavirus. "Se encuentra fuera de peligro. Esperamos que en breve tenga el alta médica", dijeron sus familiares a través de su cuenta en Instagram.

"Pescadero no: ¡mayorista, no limpia el pescado!". Esta es la gran frase del Recio en la comedia de los hermanos Caballeros de Telecinco, donde nos ha regalado momentos míticos de la televisión como el 'centollazo' a José Luis Rodríguez Zapatero o las peripecias de los Payasos Justicieros.

El Rancio, otro de sus motes en la serie, llegó a Mirador de Montepinar después de denunciar a sus anteriores vecinos. Berta, su mujer (Nathalie Seseña) le engañó con el conserje y su hijo (Víctor Palmero) se ha hecho un cambio de sexo. El Recio es un personaje xenófobo y homófobo pero, según su creador, es el más "terapéutico" a la hora de escribir sus guiones.

Jordi Sánchez obtuvo una plaza fija como enfermero en un hospital

Aunque sobre El Recio lo sabemos casi todo, pocos sabían que Jordi Sánchez fue enfermero hace unos años. Chelo Álvarez, una de sus compañeras en el hospital sorprendió al actor en Hora punta, el programa que presentaba en La 1 Cárdenas. Allí desveló su pasado como sanitario.

"Tenías estar ganas de ser artista, decías 'no, no yo tengo que estudiar teatro, tengo que hacer las obras que me proponen, etc. Y yo decía 'de esto no vas a comer, Jordi. Hay un artista de un millón que si se hace, pero tú... Menos mal que no me hiciste caso", dijo. "Todos tenemos un gran recuerdo tuyo. Además de un gran artista eres un gran enfermero".

Jordi dejó la profesión de enfermero (es diplomado por la Universidad Autónoma de Barcelona) para dedicarse a la interpretación tras conseguir una plaza fija en un hospital.

¿Sabíais que Jordi Sánchez trabajó de enfermero antes de ser actor? #HoraPuntaTVE pic.twitter.com/tjFmQynMuI — Hora Punta TVE (@HoraPuntaTVE) June 12, 2017