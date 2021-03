'Que viene el lobo (Ulven kommer)': así es la serie que ha arrasado en Dinamarca y que estrena Movistar+

La miniserie danesa de ocho episodios Que viene el lobo (Cry Wolf), cuyo título original es Ulven kommer, explora las consecuencias de un presunto caso de violencia doméstica en el seno de una familia. Un emotivo y complejo drama familiar que llega a Movistar Seriesmanía el 16 de marzo. Cada martes, un nuevo episodio que también estará disponible bajo demanda.

Holly, una niña de 14 años, ha llamado la atención del profesorado tras escribir una redacción escolar donde expone con detalles el supuesto comportamiento violento de su padrastro. El asunto se traslada a Lars Madsen, un veterano trabajador social que decide profundizar en el caso y cuya primera decisión es separar provisionalmente a Holly y a su hermanastro, Theo, de su familia mientras se lleva a cabo una investigación.

Youtube Video

Los padres niegan las acusaciones y mantienen que la niña se ha inventado todo en un arranque de rebeldía adolescente. ¿Quién miente entonces y quién dice la verdad?

En el reparto figuran Flora Ofelia Hofmann Lindahl, como Holly; Bjarne Henriksen, como el trabajador social Lars; Christine Albeck Børge, como Dea, la madre de Holly; Peter Plauborg, como Simon, el padrastro acusado de maltrato; y Noah Storm Otto, como Theo, el hermanastro de Holly. Creada y escrita por Maja Jul Larsen (The Legacy, Follow the Money, Borgen) es la primera serie que firma como creadora. Producida por Claudia Saginario. Directores: Pernille Fischer Christensen, May El-Toukhy, Samanou Sahlstrøm y Niclas Bendixen.

'Qué viene el lobo' arrasa en los premios daneses

La miniserie ha destacado en varios festivales europeos. La semana pasada, Qué viene el lobo arrasó en los premios de televisión daneses con cinco premios Robert: mejor drama, actriz (Flora Ofelia Hofmann Lindahl), actor (Bjarne Henriksen), actriz de reparto (Christine Albeck Børge) y actor de reparto (Peter Plauborg).

Fue premiada como mejor drama en el Festival de Cine de Zúrich. Su creadora, Maja Jul Larsen, se ha llevado el premio Nordisk Film & TV a mejor guion dramático en el Festival de Cine de Gotemburgo.