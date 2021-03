'Antidisturbios' y 'Patria', las series triunfadoras de unos Premios Feroz que se olvidaron de 'Veneno'

La VIII ceremonia de entrega de los Premios Feroz, organizados por la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE) y que se ha celebrado esta noche en el Teatro Coliseum de Madrid, ha coronado a la película Las niñas como la gran favorita de la prensa al sumar tres galardones: mejor película dramática, mejor dirección y guion (ambos de Pilar Palomero).

En los apartados de series la triunfadora ha sido Antidisturbios, de Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña, con tres estatuillas incluyendo la de mejor serie dramática, seguida de cerca por Patria, de Aitor Gabilondo, con dos. En los apartados de comedia en cine y series las ganadoras han sido respectivamente, La boda de Rosa, de Icíar Bollaín; y Vamos Juan, de Diego San José. La película El año del descubrimiento, de Luis López Carrasco, ha sido nombrada mejor documental y se ha concedido el Premio Especial a My Mexican Bretzel, de Nuria Giménez Lorang.

Los premios de interpretación en las categorías de cine han sido para Patricia López Arnaiz (Ane) y Mario Casas (No matarás, su tercer feroz tras Las brujas de Zugarramudi y Mi gran noche) como protagonistas; y Verónica Echegui (Explota explota) y Juan Diego Botto (Los europeos) como de reparto.

En series se ha producido uno de los momentos más singulares de la noche: el premio ex-aequo a mejor actor protagonista para Hovik Keuchkerian por Antidisturbios y Eduard Fernández por 30 monedas. Las actrices de Patria Elena Irureta (protagonista) y Loreto Mauleón (de reparto), y Patrick Criado (mejor actor de reparto por Antidisturbios) completan el palmarés en estos apartados.

El Feroz a la mejor música ha sido para Baby, compuesta por Koldo Uriarte y Bingen Mendizábal; mientras que el galardón al mejor tráiler ha ido a manos de Javier Fesser y Rafa Martínez por Historias lamentables. El Premio Feroz FlixOlé al mejor cartel ha recaído el ilustrador Jordi Labanda por Rifkin's Festival. Finalmente, Veneno, serie de Los Javis que se convirtió en uno de los grandes fenómenos de 2020, se fue de vacío.

Victoria Abril pide perdón tras sus proclamas negacionistas: "Para mí todas las vidas cuentan"

Victoria Abril ha recogido el Premio Feroz de Honor a toda su carrera emocionada. La actriz ha iniciado su discurso pidiendo perdón: "Pido disculpas si en la rueda de prensa hablando sin filtros de los vivos, he ofendido a los que han perdido sus seres queridos, no ha sido mi intención, para mí todas las vidas cuentan. ¡Creedme por favor!. Os doy las gracias porque, aunque sé que no pensamos lo mismo sobre algunas cosas, sé que sentimos el mismo amor por el cine", ha dicho desde el escenario la protagonista de títulos tan indispensables como ¡Átame!, de Pedro Almodóvar; Amantes, de Vicente Aranda; o Nadie hablará de nosotras cuando estemos muertos, de Agustín Díaz Yanes.

La gala ha estado presentada por Pilar Castro, que ha brillado con un guion escrito por Isabel Calderón y Lucía Lijtmaer, marcado por el feminismo y la celebración de la diversidad. Además, Asaari Bibang, Esty Quesada @soyunapringada y Samantha Hudson han realizado en el escenario sendos monólogos escritos por ellas. Como entregadores de los premios han participado Isabel Torres, Paca La Piraña, Eric Masip, Nicolás Coronado, Empar Ferrer, Ángel Jodra, Milena Smit, Alberto Velasco, Jorge Sanz, Jorge Sanz, Abril Zamora, Javier Fesser, Enrique L. Lavigne, Paco León y Loles León.

Dentro de las limitaciones de aforo impuestas por la pandemia, en la ceremonia se han dado cita otros grandes nombres del audiovisual español como Javier Cámara, Carmen Machi, Raúl Arévalo, Candela Peña, Nathalie Poza, los Javis, Kiti Mánver, Javier Ruiz Caldera, Natalia de Molina, David Verdaguer, Macarena Gómez, Guillermo Toledo, Álex García, Berto Romero...