La confesión de Mike que pone patas arriba la vida de Inés en 'Cuéntame' y el alma en vilo a su audiencia

Los fieles espectadores de Cuéntame cómo pasó no ganan para sustos. La serie de TVE sigue con paso firme la emisión de su temporada número 21 y este jueves fue turno para el capítulo 377 que llevaba por título Pasión. La trama sigue estando marcada por la recuperación de Antonio tras el brutal atropello que sufrió en San Genaro.

Ganan peso también en la historia María y la relación entre Toni y Marta Altamira. Pero fue Inés (Irene Visedo) quien se llevó casi todo el protagonismo del episodio. La segunda hija de los Alcántara se reencontró con Mike (William Miller), uno de sus primeros amores. ¡OJO, SPOILERS!

Después de recuperarse de su ruptura con Belén y de haber solucionado las cosas con su hijo Oriol, Inés va recuperando la sonrisa. Pero poco le ha durado. Todo cambia para ella cuando My Darling, como cariñosamente le llamaba Antonio, le cuenta que es seropositivo.

Así las cosas, Inés Alcántara deberá someterse a la pruea del VIH para saber si está infectada o no, ya que Mike no sabe cuando contrajo la enfermedad porque tarda años en manifestarse. Sin embargo, no estará sola, ya que descubre que Ángel, el padre de la amiga de Oriol, está pasando por el mismo trance.

De esta forma, Cuéntame visibiliza los grandes prejuicios y el gran desconocimiento que existía en 1992 a lo que se refiere al Sida. De hecho, la serie recuerda el caso de Freddie Mercury, que ayudó al mundo a concienciar sobre ello.

