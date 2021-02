Netflix confirma la quinta temporada de 'Élite': Valentina Zenere y André Lamoglia, nuevos fichajes

Netflix ha confirmado este jueves, 25 de febrero, que en los próximos días comenzará el rodaje de la quinta temporada de Élite. Producida por Zeta Studios para Netflix, la nueva entrega contará con dos incorporaciones: la actriz argentina Valentina Zenere (Soy Luna, Las chicas del cable) y el actor brasileño André Lamoglia (Juacas).

Élite es una de las series más exitosas de Netflix y una de sus primeras producciones en España después de Las chicas del cable, que fue su primera producción en nuestro país. Élite se estrenó en 2018 y ha emitido tres temporadas. Está pendiente de estreno la cuarta temporada.

Jorge López no seguirá en 'Élite'

Aún se desconocen los movimientos de reparto que se llevarán a cabo en estas nuevas temporadas. Lo que sí se sabe de cara al estreno de la tercera son las incorporaciones de Sergio Momo (Yeray) y Leïti Sène (Malik), y las salidas de Miguel Herrán, que ha estado rodando La casa de papel, y Jaime Lorente, que se encuentra rodando la serie de El Cid para Amazon Prime Video.

Tampoco seguirá el actor Jorge López. "Élite fue una escuela, un aprendizaje de la hostia, pero ya estuve cuatro años en Disney y no quiero vivir procesos tan largos ahora. Un par de temporadas para mí y para Valerio es perfecto, no me renta hacer más", dijo en una entrevista.