Telecinco sorprende con el día y la hora de estreno de la serie turca 'Mi hogar, mi destino'

Telecinco sigue con su apuesta por la ficción turca. Después de estrenar Love is in the air, Mediaset parece seguir la estela de Antena 3 con las exitosas series Mujer y Mi hija al promocionar Mi hogar, mi destino (Dogdugun Ev Kaderindir).

Parecía pensar que la estrategia que seguía la cadena era la de insistir en su empeño de encontrar su propia gallina de los huevos de oro, tras los discretos datos de audiencia de la historia de Serkan y Eda. Además, también se supo que se retrasaba el estreno de la segunda temporada de El pueblo y que se relegaba Caronte a Cuatro.

Sin embargo, Telecinco ha vuelto a sorprender a todos con su programación al anunciar el estreno de Mi hogar, mi destino para este jueves, 25 de febrero, tras una nueva gala de La isla de las tentaciones 3, tal y como se encargó de anunciar Sandra Barneda en el Debate de este lunes.

Así las cosas, el primer capítulo de esta nueva novela turca se emitirá en pleno late night, a partir de las 00.30 aproximadamente. Habrá que esperar cómo reacciona Telecinco al estreno.

Así es 'Mi hogar, mi destino', la nueva serie turca de Telecinco

Mi hogar, mi destino (Dogdugun Ev Kaderindir) es la primera serie de drama creada por Demet Özdemir, uno de los nombres más conocidos entre los fans de la ficción turca. Entre sus series más populares, se encuentran Erkenci Kus (Pájaro Soñador), que ya emitió Divinity o Habitación 309.

La ficción está actualmente triunfando en Turquía, donde se está emitiendo ya su segunda temporada. Mi hogar, mi destino cuenta la historia de Zeynep, una joven que vive volcada en su trabajo para poder mantener a su familia. De la noche a la mañana, su vida da un giro de 180 grados al conocer a Mehdi, un hombre con una vida muy convulsa del que se acaba enamorando.