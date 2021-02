Qué pasa esta semana en la serie 'Love is in the air' de Telecinco: capítulos del martes y miércoles

Love is in the air vuelve esta semana a Telecinco con dos nuevas entregas. El martes, la cadena ofrece un capítulo de su serie turca a partir de las 22.45, después de un adelanto de La isla de las tentaciones (22.00).

El miércoles, el episodio de Love is in the air se emitirá a partir de las 22.00. En ambos casos, la ficción se alargará durante toda la noche y competirá contra Mujer, la producción que emite Antena 3 y que lidera todos los días.

'Love is in the air': capítulo del martes, 23 de febrero

Un nuevo accionista llega a Art Life tras comprarle a Selin sus acciones de la empresa, algo que genera desconfianza en Serkan. Además, Efe, el nuevo socio, es un afamado paisajista que no parará hasta trabajar con Eda.

Lea también: 'Love is in the air': Turquía multa a la serie de Telecinco por sus escenas más íntimas

Por otro lado, el momento de contar a sus familias que están enamorados ha llegado, por lo que Eda y Serkan les confesarán a sus respectivas familias su amor. A pesar de haber tenido sus primeras diferencias sobre el futuro de Eda en Italia, Serkan y Eda pasan una noche mágica y especial.

Lea también: Dónde ver todos los capítulos de la serie turca 'Love is in the air' de Telecinco