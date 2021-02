El fenómeno revival está triunfando desde el inicio de la pandemia. Series como El Internado, las Winx y Sexo en Nueva York decidieron continuar con la trama y su historia y volver delante de las cámaras.

La mítica serie que causó furor ha renovado y producirá nuevos capítulos bajo un nuevo nombre, And Just Like That, y con alguna que otra ausencia. Ya supimos que Samantha, interpretada por la actriz Kim Cattrall, no estará en la serie.

Lea también: Vuelve 'Sexo en Nueva York' bajo un nuevo nombre: ¿cuántos capítulos tiene y quién participa en la serie?

El actor Chris Noth confirma que tampoco participará en el revival de 'Sexo en Nueva York'

La serie tendrá 10 capítulos y comenzará a rodarse en la primavera de 2021 en Nueva York. Kim Cattrall ya confesó que si volviese Sexo en Nueva York no aceptaría el papel. "una decisión empoderada en mi vida de terminar un capítulo y comenzar otro", confesó la actriz.

Ahora es Chris Noth quien confirma que no estará en el revival. El personaje que acompaña a Carrie y se casa con ella es de suma importancia en la trama de la serie estadounidense, pero por lo visto no tendrá lugar en el revival que HBO MAX planea. De momento son estas dos bajas las confirmadas, pero puede que haya alguna más en el futuro.

Lea también: El motivo por el que Úrsula Corberó (Ruth) no está en el reencuentro de 'Física o química': "Me quemó por dentro"