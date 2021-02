El calentón sorpresa de Carlos y Lola en la cama con Lucía durmiendo al lado en 'La isla de las tentaciones'

Giro sorpresa en La isla de las tentaciones. Lola ha estado semanas muy cerca de Simone pero en los últimos días se ha cansado de él, supuestamente porque no podía parar de pensar en Diego, su novio. Sin embargo, en el último programa de Telecinco acabó en la cama con Carlos... y a unos centímetros de Lucía, su mejor amiga.

Mientras Lola se desenganchaba de Simone y lloraba por Diego, Lucía vivía su propio proceso de olvidar a Manuel, que lo ha dejado todo para estar con Fiama, de la que no se desengancha.

Lea también: Marta López y tres concursantes de 'La isla de las tentaciones', denunciados por publicidad ilícita

Ante esta situación, Carlos tomó posiciones y comenzó a acercarse a Lucía. En una fiesta, bailó con ella e, incluso, la besó. Parecía que estaban más cerca que nunca y que algo podría ocurrir entre ellos. Y algo sucedió, pero no lo que los espectadores esperaban.

Lea también: La reacción de Lola al ver la cruel rajada de Diego en 'La isla de las tentaciones': "No tiene un duro"

El 'sabaning' de Carlos y Lola con Lucía durmiendo al lado en 'La isla de las tentaciones'

Carlos se fue a la habitación con Lucía y Lola y acordó dormir con ellas. A un lado se situó Lucía, Lola quedó en medio y Carlos en el otro extremo. Y así fue cuando, de repente, el sevillano comenzó a juguetear con Lola bajo las sábanas.

Lea también: Quién es Carlos ('La isla de las tentaciones') y cuántos años tiene

"Carlos es guapo, está fuerte, es muy alto, siempre ha habido como un chispeo ahí entre nosotros. Es mi amigo pero siempre ha habido una tensión sexual", dijo la concursante. "Debajo de las sábanas hemos jugado, hemos estado a gusto... Yo tengo las hormonas alteradísimas y me he calentado", añadía. "Mientras Lucia se dormía no sé como pero empezamos a tocarnos y no me lo esperaba pero surgió".

El sabaning despertó a Lucía. "¡¿Qué hacéis?!", preguntó la andaluza. Ellos solo le dijeron que "no podían dormir" y la compañera de cama se lo creyó. Media vuelta y a seguir durmiendo mientras Carlos y Lola continuaban con lo que habían empezado.

Entidades Lola Concursante de 'La Isla de las Tentaciones 3' Concursante de 'La Isla de las Tentaciones 3' Manuel González Concursante de 'La Isla de las Tentaciones 3' Concursante de 'La Isla de las Tentaciones 3' Carlos Algora Concursante de 'La isla de las tentaciones 3' Concursante de 'La isla de las tentaciones 3'