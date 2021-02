Telecinco sigue buscando a su 'Mujer' y emitirá la serie turca 'Mi hogar, mi destino' en 'prime time'

Mediaset seguirá apostando por la ficción turca tras fracasar en el intento de repetir el éxito que Mujer está cosechando en Antena 3 con la emisión en prime time de Love is in the air. Telecinco ha comenzado a anunciar que próximamente estrenará Mi hogar, mi destino (Dogdugun Ev Kaderindir).

El grupo de Fuencarral optará de este modo por el lanzamiento de un drama, ya que la comedia romántica que cuenta la historia de Serkan y Eda no ha terminado de cuajar en lo que a la lucha por las audiencias se refiere.

Mientras tanto, en la cadena rival Mujer continúa cosechando grandes datos con su triple emisión semanal y a finales de diciembre, el lanzamiento de Mi hija se convertía en el mejor estreno de ficción de todo el año anotando un estupendo 17,2% de share y 2.951.000 euros.

Esta maniobra ha hecho que Mediaset no ceje en su empeño de dar con su propia gallina de los huevos de oro y apostar ahora por un drama, siguiendo el género que tanto ha triunfado en Atresmedia. La noticia se ha conocido este jueves, cuando se ha podido saber también que Mediaset ha decidido relegar la española Caronte a Cuatro y retrasar el estreno de la segunda temporada de El Pueblo. "Se supone que la emitían en febrero... pero la maldición turca nos está dejando sin espacio. Una pena", lamentó Alberto Caballero.

Así es 'Mi hogar, mi destino', la nueva serie turca de Telecinco

Mi hogar, mi destino (Dogdugun Ev Kaderindir) es la primera serie de drama creada por Demet Özdemir, uno de los nombres más conocidos entre los fans de la ficción turca. Entre sus series más populares, se encuentran Erkenci Kus (Pájaro Soñador), que ya emitió Divinity o Habitación 309.

La ficción está actualmente triunfando en Turquía, donde se está emitiendo ya su segunda temporada. Mi hogar, mi destino cuenta la historia de Zeynep, una joven que vive volcada en su trabajo para poder mantener a su familia. De la noche a la mañana, su vida da un giro de 180 grados al conocer a Mehdi, un hombre con una vida muy convulsa del que se acaba enamorando.