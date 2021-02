Mina El Hammani, ahora profesora en 'El internado Las Cumbres': "Asumí el rol de 'madre' por la exposición de Élite"

La fiebre revival está de moda. La vuelta de El internado ya es una realidad en Amazon Prime Video. La plataforma ha recuperado la esencia de la serie que triunfó a finales de la década de los 2000 con una oscura historia de adolescentes con tintes sobrenaturales. La ficción que emitió Antena 3 se convirtió en todo un fenómeno y catapultó las carreras Blanca Suárez, Ana de Armas y Yon González, unos desconocidos hasta entonces.

The Mediadro Studio y Buendía Estudios comenzaron a desarrollar una nueva historia, que nada tiene que ver con Laguna negra, y cuyos ocho capítulos ya están disponibles en Amazon desde este viernes 19. Al frente del proyecto no están sus creadores, Carlos Montero y Darío Madrona, algo que suscitó la polémica como ya ocurrió con FoQ, sino Laura Belloso, cocreadora de la original.

En El internado Las cumbres se vuelve a mezclar juventud y veteranía en sus casting. Así, podemos ver una nueva hornada de actores como Asia Ortega, Daniel Arias, Carlos Alcaide, Paul Uribe, Ádele Uribe o Claudia Riera, que dan vida a los protagonistas Amaia, Eric, Manu, Albert, Daniela e Inés.

Youtube Video

La veteranía la puso Mina El Hammani, que salta de ser una alumna aplicada en Las Encinas de Élite a una de las profesoras del internado. "Me lo tomé como un proyecto más, tenía muchas ganas de trabajar", dice a ECOTEUVE.ES la actriz insistiendo en que el reboot "no tiene nada que ver con la original, es una serie nueva. Todo se desarrolla en un internado, sí, pero las historias son otras".

Elvira, su personaje, protagoniza una trama de amor con entre tanta oscuridad con Elías, el único monje docente en Las cumbres. "Es un aire", afirma Mina. "Cuando esos personajes se encuentran, se miran, se conocen... Para mí ha sido muy bonito el poder compartir situaciones muy extrañas de mi personaje con un monje, con quien Elvira empieza como si fuera un juego, sin saber realmente hasta donde podía llegar".

"A mí me pasa una cosa y es que cuando voy por la calle y veo a un cura digo '¡wow!'. A mí, como persona, me sorprende y es lo mismo que le pasa a Elvira con Elías, al que le ve fumar, beber, se relaja... Es la persona que hay detrás de la apariencia de ser monje. Eso al espectador le va a enganchar", nos cuenta.

Mina El Hammani dice también que ha ejercido un poco de 'madre' en esta nueva hornada adolescente de actores: "Yo sí que he cogido ese rol porque si que es cierto que, por toda la exposición de Élite, mis compañeros me han ido preguntando y yo he ido aconsejando de la mejor forma posible. El mejor consejo que les he podido dar es que lo disfruten sobre todo y luego ya cuando pase todo esto, ya nos podremos sentar para hablar de cómo se sienten".

<p><p>

Por otra parte, la popular intérprete asegura que vivió la grabación con la pandemia con "mucha ansiedad": "El estar tres meses encerrada y volver a un proyecto que justo, recuerdo perfectamente, cómo que mi repre me llamó un jueves y me dijo que se cancelaba el rodaje... Es muy fuerte, no sabías cuando ibas a volver".

"La grabación en plena pandemia la hemos vivido como algo nuevo y con la que te tienes que ir adaptando con una responsabilidad, no solo para el proyecto sino para todo el equipo de producción que lo han hecho posible para que esto saliera adelante", zanja Mina.

