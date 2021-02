Candela Peña quiere a Gerard Piqué como actor de su serie 'Puerto y Camino': "Le he escrito un papel que es un sueño"

Candela Peña se encuentra en uno de los momentos más dulces de su carrera profesional. La actriz está a punto de estrenar la segunda temporada de Hierro, serie de Movistar+ que en 2019 logró alzarse con todos los premios. Ahora, la ficción echa el cierre con la intérprete catalana convertida en uno de los rostros principales de la plataforma de pago.

Y es que a su participación como protagonista de la que ha sido una de las series más vistas de la compañía, se le suma su colaboración habitual en La Resistencia, programa que la acabó 'fichando' después de ofrecer una de las entrevistas más aplaudidas entre los fieles seguidores del late night de #0.

Lea también: La gran rajada de Piqué contra El Chiringuito ante Ibai Llanos: "Si te jode lo que dicen, eres retrasado"

Precisamente, en el programa presentado por David Broncano, Peña avanzó hace unas semanas cual es su próximo proyecto: el lanzamiento de una serie que llevará por nombre Puerto y Camino. Ahora, en palabras a ECOTEUVE.ES, la actriz catalana ha dado más detalles sobre una ficción que tuvo la oportunidad de escribir en El Hierro, isla canaria en la que decidió quedarse al decretarse en marzo de 2020 el confinamiento por la crisis del coronavirus que obligó a paralizar todos los rodajes.

Aunque aún no ha logrado ningún acuerdo con ninguna cadena o plataforma de televisión, Peña asegura que el proyecto se encuentra en "conversaciones avanzadas" con una de ellas. La serie estará producida por la cineasta Isabel Coixet y juntas se encuentran a la espera de que alguna compañía les de el "sí" para poder sacarla adelante. "Mientras tanto, yo voy avanzando, voy trabajando, voy haciendo documentos de venta, voy haciendo reuniones y de todo por mi serie. Porque si algo soy es la resiliencia y no pienso pararme", avisa la intérprete.

Candela Peña quiere a Broncano y Piqué en la serie que está creando

Candela Peña ha explicado que Puerto y Camino "es una comedia de mujeres que le echan huevos a la vida" y espera que David Broncano acepte la propuesta que le lanzó ante las cámaras de Movistar de participar con un pequeño personaje en la ficción. "Yo le he escrito papeles a muchísima gente. Si estuviera toda la gente a la que yo le he escrito un papel, sería un sueño. Le he escrito un papel a Piqué que es un sueño", confiesa la actriz, en alusión al defensa del F.C. Barcelona.

Lea también: "Tú eres un pitufo tontín y peligroso": Juanma Rodríguez (El Chiringuito) estalla contra Piqué

"Es que mi personaje, que yo interpreto a Puerto, es la directora de Canal 8 Deportes. Es la directora de un canal de deportes y va haber muchísimo fútbol, muchísimo deporte y muchísima testosterona. No es una serie de mujeres, ni para las mujeres. Es una serie que protagonizamos mujeres a partir de los 35 años, pero es para hombres, mujeres, perros, gatos, maricas, binarias, trans, drogadictas, abstemias... de todo. Cabemos todas en Puerto y Camino", concluye la actriz.