Qué es y cuánto cuesta Star, la nueva marca de Disney+ en España

Disney+ lanza el 23 de febrero Star, una nueva marca de contenidos que estará integrada en la plataforma que llegó a España hace casi un año. Star ofrecerá a los suscriptores un mundo nuevo de películas, series de televisión y Originals. Star se estrenará con más de 40 series de televisión, entre ellas 4 Star Originals en exclusiva, y 250 películas, e irá incorporando al servicio nuevos títulos cada mes. Star estará totalmente integrado en Disney+ como su sexta marca.

Entre los estrenos anunciados figura un thriller policíaco del creador de Big Little Lies y The Undoing, David E.Kelley, titulado Big Sky, sobre desapariciones de mujeres; el spin-off (serie derivada) de Con amor, Simón, Con amor, Víctor, escrita por los guionistas originales de la película, y la comedia de animación para adultos Solar Opposites, co-creada por Justin Roiland y Mike McMahan (Rick y Morty).

¿Qué podrás ver en Star?

Al lanzamiento de Star se suman también la serie dramática y de terror Helstrom, y, a lo largo del año, las series Dopesick, con Rosario Dawson, y The Dropout, el nuevo contenido de las Kardashian Jenners, aparte de otras series originales de FX como The Old Man, con Jeff Bridges.

Al lado de estas nuevas propuestas figuran series clásicas completas, "para disfrutar de maratones en casa", como Anatomía de Grey, 24, Buffy, cazavampiros, Expediente X, Perdidos (Lost), Padre de familia, Hijos de la Anarquía, Modern Family, Cómo conocí a vuestra madre o Scandal.

Además, Star tendrá disponibles cintas como Pretty Woman, Braveheart, Titanic, la saga original de Alien, la saga completa de Jungla de Cristal y o Deadpool 1 y 2.

¿Cuánto cuesta la suscripción a Star en Disney+?

Los directivos de Disney han explicado que habrá bonificaciones para los clientes españoles que ya estén suscritos a Disney+, con el mantenimiento del precio de 6.99 euros /mes o 69.99 euros /año incluyendo Star los seis primeros meses. Para quienes se suscriban a partir del 23 de febrero, Disney+ costará 8,99 euros/mes o 89,90 euros/año.

'Besos al aire', la serie de Mediaset que verás en Star

Star estrenará la serie Besos al aire, protagonizada por Paco León y Leonor Watling y producida por Mediaset España, que será la primera producción original del servicio de streaming, con la que inaugura la nueva marca de entretenimiento para todas las audiencias, Star.

Besos al aire, que llegará a Disney+ en marzo, es una comedia romántica que narra ocho historias cruzadas, con el confinamiento como telón de fondo, y el amor como gran protagonista.

La compañía del ratón ha anunciado que realizará, de aquí a 2024, cincuenta producciones originales en Europa. La responsable de estos productos ha asegurado que serán producciones "100 por cien" locales, sin precisar proyectos españoles, de los que se informará, ha dicho, "en unos meses".

Sí han confirmado el estreno en Star de la película española El plan, protagonizada por Antonio de la Torre, Raúl Arévalo y Chema del Barco, recién nominado al Goya al mejor actor revelación y a los Feroz como mejor actor de reparto.