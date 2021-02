"Les mando mi amor": el vídeo en español de Kübra Süzgün, la pequeña Nisan en la serie 'Mujer' (Antena 3)

Kübra Süzgün es la pequeña actriz que da vida a Nisan en Mujer, que emite Antena 3. La hija de Bahar en la ficción turca ha enviado un cariñoso mensaje a todos los fans de la serie en España que siguen sin perder detalle la historia.

"Hola mis queridos amigos", dice en perfecto español. "Nisan vivió la ausencia de su padre. Era un personaje inteligente y cariñoso conectado con su madre y su hermano".

"Fue una historia que nunca olvidaré. Espero que a ti también te guste. Muchas gracias por vernos en pantalla. Los amo a todos. Les mando mi amor y un saludo al hermoso país de España", asegura.

Todo sobre Kübra Süzgün, Nisan en la serie 'Mujer'

Kübra Süzgün y Ali Semi Sefil (Doruk) son los dos actores más jóvenes de la serie y llevan gran parte del protagonismo de la ficción. De hecho, su presencia en Mujer es fundamental para entender la vida de la protagonista y su relación con la su familia.

La joven actriz -nació el 26 de junio de 2009- logró una gran popularidad en Turquía después de protagonizar Mujer, una serie que allí se había emitido, con el nombre original de Kadin, entre 2017 y 2019.

Pero antes ya había hecho otros trabajos en ficciones como Cingöz Recai, Adam ve Cocuk, Içerde: Nada es lo que parece, Kördügüm, Arka Sokaklar o Mayis Kraliçesi. Por su trabajo en Mujer logró el premio Pantene Golden Butterfly Awards.

La serie 'Mujer' contra 'Love is in the air'

Mujer competirá esta semana de nuevo contra Love is in the air. Pero habrá varias novedades. Para empezar, este lunes Telecinco da descanso a su serie turca para optar por el Debate de La isla de las tentaciones. El martes competirán en prime time y el miércoles, Mediaset apuesta por Love is in the air toda la noche.

