'Love is in the air': Turquía multa a la serie de Telecinco por sus escenas más íntimas

Parece que, poco a poco, la insistencia va dando sus frutos y Love is in the air se va consolidando en Telecinco aunque lejos de los datos de audiencia que marca Mujer, su rival en Antena 3. Mediaset decidió apostar por la ficción turca toda la noche del martes.

Si en España estamos empezando a vivir el principio del fenómeno protagonizado por la historia de amor entre Eda Yildiz y Serkan Bolat (Hande Erçel y Kerem Bürsin), en Turquía parece que puesto el grito en el cielo por sus escenas más íntimas.

El consejo supremo de radio y televisión de Turquía (RTÜK) ha sancionado a Love is in the air porque la serie muestra "contenidos eróticos que contradicen las costumbres y tradiciones de la familia turca", según informan los medios del país.

La secuencia en cuestión aun no se ha emitido en España. En ella, aparecen Eda y Serkán en un spa, dándose masajes y compartiendo momentos muy íntimos en el interior de un jacuzzi.

Además de Love is in the air, RTÜK ha multado también a otras series de televisión como Dam o Ariza. Cabe recordar que Can Yaman ya causó una gran polémica en Turquía por mostrar su torso sin camiseta en Bay Yanlis.

