Histórico abandono en 'Cuéntame': un personaje mítico deja por sorpresa la serie de TVE

Los espectadores de Cuéntame se llevaron una sorpresa en el capítulo que emitió La 1 de TVE este jueves, El primer día, al saber de la salida de uno de sus personajes históricos. Se trata de Josete (Santiago Crespo), amigo de toda la vida de Carlitos (Ricardo Gómez) e hijo de Clara (Silvia Espigado).

Josete se despidió sin apenas protagonismo. De hecho, muchos espectadores creen que su salida fue fría. La serie dedicó una escena en la que se le ve irse de San Genaro diciendo "adiós" a Luis (Manu Dios), que ahora se ha quedado El Bistrot junto a su novia. Los guionistas han querido que Josete cumpla su sueño de ir de reportero a Bosnia.

El actor ha escrito un caluroso mensaje de despedida en su cuenta de Twitter: "Hoy me despido de Josete tras 20 años codo con codo. Muchas gracias por estar siempre ahí a todos los compañeros/amigos y a vosotros por estar cada capítulo fielmente".

Hoy me despido de Josete tras 20 años codo con codo.

Muchas gracias por estar siempre ahí a todos los compañeros/amigos y a vosotros por estar cada capítulo fielmente.

Josete empezó siendo un personaje muy protagonista al ser amigo de Carlitos. Sin embargo, con la marcha de Ricardo Gómez y Elena Rivera, el peso en Cuéntame del hijo de Clara ha quedado en testimonial.

Santiago Crespo explica las razones que le han llevado a tomar esta decisión: "Ahora mismo considero que estoy en un momento en el que me apetece trabajar en diferentes proyectos. Por ejemplo, he hecho un poquito de teatro y me apetece meter la cabeza. Me apetece meterme en nuevos retos y nuevos personajes", dice en Fórmula TV.