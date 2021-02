El drama de una de las estrellas de 'Sin tetas no hay paraíso': pide ayuda tras un año sin encontrar trabajo

La pandemia del coronavirus está dejando desgarradoras consecuencias, no solo cobrándose miles de vidas, sino que también amenaza con dejar si nada a otras tantas familias. Esto es lo que le está ocurriendo al actor Josep Linuesa, que ha tenido que recurrir a las redes sociales para pedir ayuda.

Conocido por su papel de malo en Sin tetas no hay paraíso, o participar en series tan conocidas como Hospital Central, El Ministerio del Tiempo, Amar es para siempre o La Riera (TV3), el actor lleva "más de un año" sin tener un trabajo.

Sin embargo, Linuesa decidió cruzar el charco para probar suerte en México. Allí le salió un papel en la telenovela Enemigo íntimo de Telemundo. Desde entonces, el catalán no ha vuelto a recibir ninguna oferta. Así lo cuenta en su cuenta personal de Twitter.

El actor Josep Linuesa pide ayuda tras un año sin encontrar trabajo en México

"Amigos, tengo 54 años, soy actor y hace mas de un año que no tengo trabajo", dice en su lengua materna. "El último trabajo me llevó a México y aquí estoy, sin ingresos ni ayudas".

Por eso, Josep Linuesa ha puesto en marcha un proyecto personal que consiste en un canal de YouTube, llamado Walkingstreetsfilms, en el que se graba a modo documental la vida en las calles de México: "Necesito 1.000 suscriptores para poder recibir algo. Solo llevo 71".

Afortunadamente, su mensaje desesperado ha tenido su efecto positivo. "¡Es impresionante! No puedo agradeceros uno a uno la ayuda, no estaba preparado para recibir tanto apoyo y me siento sobrepasado de emoción. Ahora a trabajar, ¡ahora si que sí! Me parecía imposible llegar a 1.000 y son 20.400. ¡20.400 besos a todos y cada uno!". A fecha de publicación de este artículo, Linuesa cuenta ya con más de 33.000.

Se que es una bogeria i molt difícil d'aconseguir però ho he d'intentar, alguna cosa he de fer per tirar endavant. M'ajudeu subscrivint-vos? El canal es diu WALKINGSTREETSFILMS , o Fes-me retuit per si algú li ve de gust ajudar-me! Gracies!! — Josep Linuesa (@JosepLinuesa) February 6, 2021

