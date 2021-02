¿Cuántos capítulos de la serie 'Love is in the air' emite Telecinco este martes?

Telecinco sigue apostando por Love is in the air, la serie turca protagonizada por Hande Erçel (Eda Yildiz) y Kerem Bürsin (Serkan Bolat). Este martes, la cadena dedicará toda su noche a la ficción en competencia frontal contra Mujer, la exitosa producción que emite Antena 3.

Hasta ahora, Telecinco emitía Love is in the air en el access prime time, contra El Hormiguero, y después daba paso a Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition. Sin embargo, el concurso finalizó la semana pasada y, a falta de recambio, ahora la serie ocupará toda la franja. El miércoles, dará otra entrega después del partido de la Copa del Rey del Barça.

¿Hasta qué hora emite Telecinco la serie 'Love is in the air' este martes?

Por lo tanto, Love is in the air se emitirá este martes, 9 de febrero, desde las 22.00 y hasta la 01.00 de la madrugada. Los capítulos que emite Telecinco suelen ser entregas troceadas, de unos 45 minutos, de los originales, que suelen durar más de dos horas (130 minutos). Love is in the air se enfrentará a una nueva entrega de Mujer, que este lunes volvió a ser líder se su franja contra El debate de La isla de las tentaciones.

¿Qué pasa este martes, 9 de febrero, en la serie 'Love is in the air'?

La faceta más vulnerable de Serkan sale a la luz. El arquitecto se viene abajo al recordar a su hermano junto a su madre y se vuelca ayudándola para que ella pueda superar su mayor miedo: salir de casa. Posteriormente, irá a ver a Eda y ella acatará las normas del contrato del compromiso, sin reconocer que ambos están enamorándose cada vez más. Cuando Serkan está a punto de pedir perdón a Eda, Selin se presenta en la empresa con una importante noticia: se casará con Ferit en menos de una semana. Este anuncio enfurece a Serkan, que vuelve a pagar su mal humor con Eda. El compromiso entre ambos parece llegar a su fin, ya que con la inminente boda de Selin el contrato carece de sentido. Con el objetivo de acelerar el fin del contrato, Eda colabora con Aydan y Selin para encontrar el vestido de boda perfecto.

