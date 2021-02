El destino vuelve a golpear a Bahar con otra desgracia en la serie 'Mujer' (Antena 3)

Antena 3 emite este martes, 9 de febrero, una nueva entrega de Mujer. La serie está en un momento especialmente tenso después de la trágica muerte de Yeliz y con Bahar y los niños conviviendo en la misma casa que Piril y los otros dos hijos de Sarp.

En el episodio que Antena 3 ofrece este martes, un sueño extraño en el que aparece Yeliz alterará a Bahar. ¿Qué significado tendrá para ella? A medida que Bahar se acerca a descubrir la noticia de la muerte de su amiga cada día que pasa, Doruk y Nisan correrán un gran peligro. El drama no ha acabado en la serie Mujer y los espectadores vivirán un momento de gran tensión al mismo tiempo que se produce la segunda muerte que podría llegar muy pronto. Doruk y Nisan no terminan de estar cómodos en la casa. La vida con Sarp, Piril y los niños no es tan ideal como ellos pensaban.

Si bien cree que fue Sirin quien informó a Sarp sobre el secuestro, la actitud de Suat cambiará con una información impactante y Piril se enfrentará una reacción inesperada con la tensión aumentando día a día en la casa-refugio.

Muy preocupados, Enver, Arif, Jale y Hatice siempre están atentos e intentan cuidar de Ceyda en esta etapa tan difícil. Pero lo que no saben es que Ceyda está dispuesta a hacer una locura por limpiar el nombre de Yeliz.

