El movimiento inesperado de Telecinco con 'Love is in the air' para competir contra la serie 'Mujer' (Antena 3)

La batalla de las series turcas vivirá esta semana un nuevo enfrentamiento con una situación inédita que volverá a poner, cara a cara, a Mujer y Love is in the air, las ficciones que emiten Antena 3 y Telecinco.

Antena 3, como viene siendo habitual, ofrecerá tres entregas de Mujer en la noche del lunes, martes y miércoles. La serie turca está en un momento de gran trascendencia después de la muerte de Yeliz, uno de sus personajes más queridos. Telecinco hará lo mismo, pero introducirá una importante novedad.

La cadena de Mediaset emitirá una entrega de Love is in the air este lunes en el access prime time, contra El Hormiguero, entre las 22.00 y 23.00. Después emitirá El debate de La isla de las tentaciones. Hasta ahí, como las semanas anteriores.

Toda la noche del martes para 'Love is in the air' en Telecinco

El martes, sin embargo, la emisión de Love is in the air no se limitará al access, sino que ocupará toda la noche, una vez que ya ha acabado la edición de Ven a cenar conmigo. Así, Telecinco tiene programada su serie turca entre las 22.00 y la 01.00. Ese día, Antena 3 también tiene reservado hueco para Mujer entre las 23.00 y las 02.30.

El miércoles, Telecinco ofrecerá el partido de Copa del Rey entre el Sevilla y el Barça. Después, emitirá Love is in the air. Antena 3, por su parte, también ofrecerá una nueva entrega de Mujer.

