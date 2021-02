Qué pasa en 'Love is in the air' en el capítulo de este miércoles: vuelve a enfrentarse a 'Mujer'

Este miércoles, a las 21.00, Telecinco retransmitirá el encuentro entre el Granada C.F. y el F.C. Barcelona, un choque que no se producía en Copa del Rey desde mediados del siglo XX. Los de Koeman viajan por segunda vez en lo que va de año al Nuevo Los Cármenes buscando derrotar otra vez a los nazaríes, tras el 4-0 con el que se impusieron en LaLiga. La narración correrá a cargo de Manu Carreño, también acompañado por Kiko Narváez y Fernando Morientes.

Después del partido, a las 22.50, Telecinco emitirá un nuevo episodio de Love is in the air, la serie turca que intenta hacerse un hueco en la parrilla de la cadena privada.

Lea también: Dónde ver todos los capítulos de la serie turca 'Love is in the air' de Telecinco

Love is in the air volverá a competir contra Mujer, que continúa en el prime time de los miércoles de Antena 3. Esta ficción, por cierto, vive intensos momentos tras la muerte de una de sus protagonistas más queridas. Además, este miércoles Mujer vivirá un vuelco con otro giro de guion. El su cara a cara del miércoles pasado, Mujer salió vencedora con holgura.

¿Qué pasa en la serie 'Love is in the air' en el capítulo de este miércoles?

Mientras, en Love is in the air, Eda acude a casa de Serkan para devolverle el anillo de compromiso, pero él no lo acepta. Con la excusa de despistar a la prensa le pedirá que no se lo quite y ella accederá, pero le deja claro que no quiere volver a verle nunca más y Eda no se rendirá hasta dar con el culpable y demostrarle a Serkan que ella no lo traicionó. Eda y Ferit escuchan a escondidas a Selin y Serkan hablar de sus sentimientos y Ferit le pedirá explicaciones a Selin sobre su relación.

Lea también: ¿Cuántos capítulos tiene la serie turca 'Love is in the air' que emite Telecinco?