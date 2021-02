Carlos Hipólito, ahora de carne y hueso en 'Cúentame': "He intentado huir de la imitación"

Carlos Hipólito siempre había dicho que la última escena de Cúentame cómo pasó tendría que mezclar la voz de Carlos Alcántara, el narrador de la serie de TVE, con un plano suyo como el personaje adulto. Pero eso ya no podrá ocurrir. "Ya no tiene ningún misterio", dice entre risas el actor que en esta temporada 21 le ha tocado poner carne y hueso al 'hededero' en el salto al futuro.

"Cuando me lo dijeron me llenó de alegría", dice Hipólito en una distendida charla por teléfono con ECOTEUVE,ES. El intérprete explica que se ha fijado mucho en el trabajo de Ricardo Gómez, en cuanto "a la esencia y la forma de relacionarse con otros personajes". "He intentado huir de la imitación", afirma.

Lea también: 'Cuéntame': la escena que ha despertado críticas por un detalle muy llamativo, en su salto al 2020

Con Cuéntame en emisión en La 1 cada jueves, Carlos Hipólito se sube a las tablas del teatro Fernán Gómez de Madrid con Rita, una comedia en la que comparte cartel con su mujer Mapi Sagaseta. Por otro lado, el actor tiene entre manos la oferta de un protagonista en una serie de televisión. "Está muy en el aire todavía".

¿Qué reacción tuvo cuando le comunicaron que querían que interpretase a Carlos en 2020?

Fíjate, ayer estuve haciendo unos offs y, precisamente, había uno sobre una imagen mía en 2020 y eso me chocó. El verme en estos capítulos me ha sorprendido, pero por otro lado me he quedado bastante tranquilo en el sentido de que me preocupaba que fuera creíble la relación con los padres porque Imanol Arias y Ana Duato tienen mi edad.

La caracterización me parece que está bien. Luego, creo que queda bastante bien encajado lo del 2020 con 1992 y que estaba bien hecha esa unión. Se ha cambiado el discurso, pero no se ha desvirtuado la esencia de la serie.

¿Cuándo se lo comunicaron?

Me lo dijeron el verano pasado, cuando ya terminaron el diseño de la temporada. En un principio me sorprendió mucho, pero me llenó de alegría porque es un personaje que, de alguna manera, lo he estado interpretando durante 20 años. A Carlos lo tengo bastante incorporado, es decir, lo siento bastante mío.

En la rueda de prensa dijo que se fijó mucho en el trabajo que hacía Ricardo Gómez en la serie. ¿Puede ser más concreto?

Lo que hemos intentado es huir de la imitación, no le veíamos muchos sentido porque han pasado 30 años. Sí es cierto que hay algunas formas de reaccionar y la esencia... Sí que me he fijado en la forma de relacionarse con otros personajes, como por ejemplo, en cómo reaccionaba Carlos cuando se enfadaba. Ahora es un personaje mucho más sereno y maduro porque nos despedimos de él en un momento muy convulso de su vida.

¿Ha hablado con él estas semanas? ¿Qué le está pareciendo su interpretación?

No he podido hablar con él porque estábamos los dos liados de trabajo, nos hemos dejado mensajes. Tengo curiosidad la verdad por saber qué le parece (risas).

Pero usted está satisfecho, ¿no?

Sí, sí. Yo estoy contento. El trabajo ha sido agradable porque todo el equipo nos ha recibido a todos con mucho cariño y yo ya tenia relación con muchos de ellos. Yo, en el minuto dos, ya estaba como si lleváramos toda la vida. Luego, ha sido también muy potente el rodar lo que estamos viviendo.

Los flashes al 2020 recrean durísimas situaciones que hemos vivido hace nada. ¿Qué siente un actor al grabar estas escenas?

Se te remueven un montón de cosas. Ninguno de nosotros nos ha dado tiempo para darnos cuenta de lo que estamos viviendo. Realmente es algo insólito, una distopía. Cuando grabamos el primer día que nos dejaron salir a la calle tras el confinamiento, todos dijimos '¡la mascarilla!'. '¡No, no!', saltaron los directores, claro que por entonces, no era obligatorio llevar la mascarilla. Y ya nos parece algo insólito salir a la calle sin ella.

¿Se acuerdas como fue la primera llamada de todas?

Sí, perfectamente. Me llamó Miguel Ángel Bernardeau para decirme que quería hacer eso y yo le dije 'pues hombre, ¿por qué no me das un papel'? Y quien iba a pensar que esa voz en off en un personaje más de la serie. En un principio dije que era mejor que eso lo hiciera un locutor y él me dijo que no, quería que fuera un actor porque quería darle una cercanía.

¿Qué le ha dado Cuéntame en su carrera?

Un placer y un lujo participar en una serie tan emblemática como Cuéntame, que es la más longeva de nuestra ficción y es la historia de la televisión reciente. Es la única serie que ha pasado por todos los formatos y ha ido evolucionando técnicamente. Para mí ha sido un trabajo muy bonito de hacer porque aparte que me gustaba mucho, me ha permitido participar en un montón de series en imagen. A mí me han seguido llamando para otros papeles y he podido compaginarlos sin problemas.

¿Hay algo que pueda frenar a la serie?

De momento no. Mientras el público le siga siendo fiel a Cuéntame la serie puede seguir, vamos, eternamente. Otra cosa será que existan circunstancias de la vida que hagan que esto se termine.

Por último, cuénteme cómo es el proceso de grabar la voz en off de Carlos.

Siempre lo he hecho a capítulo terminado, con el montaje hecho. Me llaman, voy al estudio de grabación y en una pantalla me van proyectando las escenas que van los offs y yo tengo que encajar el texto con el minutaje. Yo soy el primero que ve el capítulo, junto al director y los técnicos de sonido.

Entidades Carlos Hipólito Actor Actor