"Lo de este tío es imbécil": Kiko Rivera dice que 'La que se avecina' fue idea de los Pantoja y los creadores responden

Kiko Rivera volvió a protagonizar un nuevo Deluxe este domingo para sellar la victoria de Telecinco ante a Antena 3. El Dj contó a Jorge Javier la última hora sobre su guerra con su madre, Isabel Pantoja, asegurando que tiene posibles compradores de la parte que le corresponde de Cantora.

Pero hubo más. Para sorpresa de los espectadores, Kiko aseguró que la idea de la serie La que se avecina pudo ser de tu tío Agustín Pantoja y no de los hermanos Alberto y Laura Caballero. Según dijo, José Luis Moreno (productor de Aquí no hay quien viva) siempre fue muy amigo de su tío.

"José Luis Moreno venía a casa y me traía videoconsolas y videojuegos, siempre me traía regalazos, venía muy asiduamente a casa", contó. Pues bien, en uno de estos encuentros, siempre la versión de Kiko Rivera, Agustín Pantoja le habría dicho a José Luis Moreno de hacer una serie de una comunidad de vecinos.

"Mi tío siempre cuenta que empezó a decir un día que anda que no molaría una serie de vecinos y contaba lo que hoy en día es La que se avecina", reveló ante Jorge Javier. "A mi me causaba risa. Lo mismo es Steven Spielberg en potencia y no lo sabemos".

El enfado de los hermanos Caballero por lo que dijo Kiko Rivera sobre el origen de 'LQSA'

Ante estas declaraciones en el Deluxe, los Caballero, sobrinos de José Luis Moreno, han salido al paso a través de redes sociales. "¿A cuánta gente le hemos mangado la idea?", escribió Laura citando a Alberto.

Él, por su parte, elevó aun más el tono aunque no se aclara a quien va dirigido, si a Kiko Rivera o Agustín Pantoja: "Oye, la cantidad de gente a la que le 'robamos' la idea. Casi veinte años después siguen apareciendo. Lo curioso es que ninguno ha creado nada ni antes ni después. Joder, es curioso. Pero lo de este imbécil ya es el colmo".

Oye, la cantidad de gente a la que le "robamos" la idea. Casi veinte años después siguen apareciendo. Lo curioso es que NINGUNO ha creado nada ni antes ni después. Joder, es curioso. Pero lo de este imbécil ya es el colmo. https://t.co/cKA9jrdd3Z — Alberto Caballero (@alber_caballero) February 1, 2021