Dónde ver todos los capítulos de la serie turca 'Love is in the air' de Telecinco

Love is in the air es la serie turca que hace unas semanas estrenó Telecinco. La ficción intenta hacerse un hueco en la franja del access prime time del canal principal de Mediaset.

Telecinco emite Love is in the air los lunes y martes a las 22.00. Compite, por lo tanto, contra El Hormiguero. Además, los miércoles ofrece más entregas en prime time, después de los partidos de Copa del Rey que programa la cadena.

Pero Love is in the air también se emite a través de otros canales, como Divinity -la temática femenina del grupo- y Mitele Plus. Muchos espectadores desconocen cuál es modo de emisión. ¿Divinity da los mismos capítulos que Telecinco? ¿Y Mitele Plus qué ofrece exactamente? A continuación, lo explicamos.

Dónde ver los capítulos de la serie 'Love is in the air': Telecinco, Divinity y Mitele Plus

'Love is in the air' en Divinity: el canal temático emite una tira diaria de lunes a viernes a las 16.45. En ese emisión se fragmentan los episodios originales turcos emitidos previamente en Telecinco. De esta manera, la cadena pretende incorporar público joven con la idea de que se sume luego a la emisión en la cadena principal.

'Love is in the air' en Mitele Plus: la plataforma de pago de Mediaset preestrena un capítulo diario nuevo de lunes a viernes. En este caso, Mitele Plus va cinco capítulos por delante de televisión. A medida que se van emitiendo en televisión los capítulos, van estando disponibles también en la versión gratuita de Mitele.