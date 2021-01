Calendario de estrenos de HBO en febrero de 2021: todas las novedades

Febrero llega a HBO España con una gran selección de programas documentales. En primer lugar estrenamos Vitals. Una historia humana, producción de HBO Europe, un testimonio en primera línea del impacto que tuvo la primera ola de la pandemia de la COVID-19 en un hospital de Barcelona. Emocionante, connmovero, pero también esperanzar retrato de concienciación y de memoria de un hecho que nos ha cambiado a todos. Sus tres capítulos llegan el 7 de febrero.

El 1 de febrero se estrena The Lady and The Dale, la nueva producción de los hermanos Duplass, la improbable y sorprendente historia de Elizabeth Carmichael, una emprendedora que en los setenta puso patas arriba la industria del automóvil con su nueva creación, The Dale. Por su parte, Fake Famous, que llega el 3 de Febrero, es un experimento social que pretende reflejar la burbuja del mundo de los influencers: tres chicos aparentemente normales (y con un número de seguidores estándar) se adentran en el proceso de convertirse en influencers a golpe de like, comentario y seguidores.

The Lady and The Dale

Estreno: 1 de febrero

Esta nueva serie documental narra la audaz historia de Elizabeth Carmichael, una emprendedora de historia improbable que saltó a la fama durante la crisis del petróleo de la década de 1970 con su promoción de un automóvil de tres ruedas de bajo consumo conocido como The Dale. En un momento en que tres grandes fabricantes de automóviles estadounidenses dominaban el negocio de la carretera, Liz lanzó un vehículo futurista que prometía recorrer 40 kilómetros por litro de combustible.

Youtube Video

Axios. Temporada 4

Estreno: 1 de febrero

La serie documental de noticias Axios regresa a HBO en su cuarta temporada, con 20 progamas que se emitirán a lo largo de 2021. Calificada como un imprescindible de la televisión por sus entrevistas reveladoras e innovadoras con los principales líderes, los episodios de Axios cuentan con la innovadora compañía de medios análisis característico de "Smart Brevity", informes exclusivos de estilo documental y conversaciones en profundidad sobre los temas y tendencias que dan forma a nuestro futuro.

Un intenso, conmovedor y esperanzador retrato de la vida en un hospital de Barcelona durante los momentos más duros de la pandemia provocada por el Covid-19. La impactante serie de tres episodios explora los retos físicos y emocionales a los que se enfrentaron pacientes y sanitarios no solo en sus trabajos, sino también en casa con sus familiares. Con este retrato de historias íntimas, el director Fèlix Colomer nos recuerda la excepcional capacidad del ser humano para el amor y la generosidad cuando se enfrenta a la peor de las circunstancias.

Last Week Tonight With John Oliver. Temporada 8

Estreno: 15 de febrero

Momma Named Me Sheriff. Temporada 2

Nueva entrega de la serie spin off de Mr. Pickles. Una nueva locura con la marca Adult Swim.

Estreno: 19 de febrero

Snowfall. Temporada 4

25 de Febrero

Fake Famous (Documental)

Estreno: 3 de Febrero

Seguidores, likes, comentarios: estas son la moneda de cambio de la fama hoy. Pero, ¿pueden considerarse famosos los 140 millones de usuarios de Instagram que cuentan con más de 100.000 seguidores? Para responder a esta pregunta, el ex reportero del New York Times y Vanity Fair Nick Bilton y un equipo de expertos en redes sociales, agentes de casting y estilistas reclutan a tres chicos con estrella de Los Ángeles para participar en un experimento social diseñado para convertir a la gente común con pocos seguidores en sus perfiles en influencers "famosos".

Youtube Video

Black Art: The Absence of Light

Estreno: 10 de febrero

Este documental aporta una presentación imprescindible y esclarecedora al trabajo de algunos de los artistas visuales afroamericanos más destacados que trabajan en la actualidad, incluidos Theaster Gates, Kerry James Marshall, Faith Ringgold, Amy Sherald y Carrie Mae Weems. Un testimonio de las contribuciones de Black American Artists en el mundo del arte contemporáneo actual.