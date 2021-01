Confirmado: la serie 'Lupin' tendrá segunda temporada en Netflix

Netflix ha confirmado hoy la segunda parte de Lupin, su exitosa serie original francesa protagonizada por Omar Sy (Intocable, Samba, Jurassic World 3) y creada por George Kay (Criminal, Killing Eve) que presenta una versión contemporánea del clásico francés Arsène Lupin.

Esta nueva temporada estará protagonizada por Omar Sy (Intocable, Samba, Jurassic World 3) junto a Hervé Pierre (Comédie Française), Nicole Garcia (Clara y Clare), Clotilde Hesme (Chocolat), Ludivine Sagnier (The New Pope), Antoine Gouy (Budapest), Shirine Boutella (Papicha) y Soufiane Guerrab (School Life).

La segunda temporada de 'Lupin' tendrá cinco episodios

Creada por George Kay (Criminal, Killing Eve) en colaboración con François Uzan (Family Business) y producida por Gaumont Télévision (Isabelle Degeorges, Nathan Franck), esta segunda parte constará de cinco episodios. Ludovic Bernard será el director de los dos primeros y Hugo Gélin se encargará de los tres finales.

Fundada en Francia en 1895, Gaumont es la productora de cine más antigua del mundo, y cuenta con oficinas en París, Los Ángeles, Londres, Berlín y Buenos Aires. Gaumont produce y distribuye en todo el mundo programas y series de televisión de gran calidad, como la quinta temporada de Narcos, la cuarta temporada de F is for Family o la serie alemana The Barbarians para Netflix; la tercera temporada de la serie británica Tin Star para Sky y Amazon Prime Video; la cuarta temporada de la serie francesa El arte del crimen para France 2 o la serie de animación Do Re & Mi, con Kristen Bell, para Amazon Prime Video.

Gaumont coproduce y distribuye una decena de películas al año en las salas de cine, y su filmoteca cuenta con más de 1.400 títulos de prestigiosos directores como Louis Malle, Jean-Luc Godard y, más recientemente, Toledano y Nakache para Intocable, la película en lengua francesa más taquillera de la historia, con más de 450 millones de dólares de recaudación hasta la fecha.