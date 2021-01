El acierto de Félix Gómez en 'Tramuntana': "Me sorprendió que me llamasen para un personaje con tanto malaje" David Saiz 14:40 - 27/01/2021 | 15:00 - 27/01/21 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES habla con el actor, protagonista de la serie de La 1 'La Caza. Tramuntana'

"Cuando llegué, me dijeron: 'Te queremos muy feo", recuerda entre risas el intérprete

Félix Gómez está más andaluz que nunca en La Caza. Tramuntana. Es lo primero que llama la atención al ver a Selva, el oscuro policía que interpreta en la serie de La 1. Aunque el actor es de Sevilla, pocas veces había prestado su acento -muchos más forzado que el suyo- a un personaje. Y menos a uno que rezuma cinismo y mala vida, nada que ver con él.

"Selva come mal, fuma como un carretero, no se cuida...", comenta a ECOTEUVE.ES. "Y eso me encanta, porque normalmente me piden lo contrario". "Cuando llegué a la serie, me dijeron: 'Te queremos muy feo. Y vamos a hacer lo que podamos", recuerda entre risas. "Si me avisan cuatro meses antes, hubiera engordado".



El trabajo ha tenido su recompensa con un personaje que está recibiendo muy buenas críticas. "Lo he disfrutado mucho y a la gente le está gustando. Se agradece mucho después de haber puesto toda la carne en el asador".

¿Qué le atrajo cuando leyó el personaje?

Me llamó la atención que pensaran en mí para hacerlo, porque habitualmente he hecho personajes más amables que éste. Selva tiene cinismo, malaje. Me pareció extraño que me lo ofrecieran, pero estoy feliz. Es un juego porque se aleja mucho de mí.

Selva cae bastante mal en los primeros capítulos. ¿Será así siempre o descubriremos otra cara de él?

El personaje cae mal y esa era la intención, que no supieras por dónde viene. Ya veremos... creo que es muy bonito que los espectadores hagan el recorrido que el personaje va a hacer en la serie.

Usted es sevillano pero, ¿había hecho en televisión o cine algún personaje con un acento tan marcado?

Solo en El camino de los ingleses, con Antonio Banderas. Leí el personaje de Selva en neutro pero, de repente, vi que decía que que era del Betis y supe que tenía que tener acento. Podría haber hecho un sevillano más suave, más parecido al mío, pero a él le pegaba tener un punto chulesco, agrio... me apetecía remarcarlo más.

Cuando llegué a Madrid tenías que controlar el acento neutro para trabajar y me esforcé tanto que nunca prestaba el acento a los personajes. En este caso, su acento es una característica más de él, como la ropa o el pelo.

¿Entonces fue idea suya?

Sí, me parecía una oportunidad bonita y a los productores les pareció una buena idea. El personaje lo pedía, además, ahora estamos viviendo una normalización de los acentos que demuestra que España es muy rica y me parecía bonito.

Fue muy comentado su cambio de imagen para 'Tramuntana'. ¿En qué medida le ayuda como actor?

Cuando llegué a la serie, me dijeron: 'Te queremos muy feo (risas). Y vamos a hacer lo que podamos'. Les dije que me pusieran como quisieran. Si me avisan con cuatro meses de antelación, hubiera engordado. El personaje no tiene cuidado de su imagen, es de los que se compra cuatro pantalones de su misma talla en el supermercado, come mal, fuma como un carretero, no se cuida... Está claro que Selva no hace crossfit (Risas).Eso me encantó porque normalmente me piden todo lo contrario y me pareció un reto maravilloso.

Hace un par de años participó en 'Masterchef Celebrity'. ¿Cómo afecta participar en un programa tan popular? ¿Impulsa la carrera de los concursantes?

Es un programa muy bonito, muy blanco y nos cuidan a rabiar. A nivel de entretenimiento, es de los mejores que hay en parrilla. La experiencia fue maravilla, aunque me daba mucho miedo porque nunca había hecho un programa donde ser yo mismo, ni siquiera voy a Pasapalabra. En la primera parte me salió la parte tímida, pero luego lo disfruté mucho. Lo que ha montado Macarena Rey [productora de Shine Iberia] es una familia muy bonita. Se crean vínculos con los concursantes. Por ejemplo, con Boris Izaguirre o Tamara Falcó sigo teniendo contacto y, si no es por el programa, igual nunca nos hubiéramos cruzado.