Crítica de 'Deudas' (Atresplayer Premium): una comedia moderna y arriesgada con una notable Carmen Maura Marco Almodóvar 10:04 - 24/01/2021

La plataforma estrena la serie y ECOTEUVE.ES ya ha visto su primer capítulo

Carmen Maura y Mona Martínez encabezan Deudas, una arriesgada y disparatada comedia que da el pistoletazo de salida a los estrenos de Atresplayer Premium de 2021, este domingo, 24 de enero. Se trata del nuevo trabajo de Daniel Écija con Atresmedia después de La valla y que ECOTEUVE.ES ya ha visto su primer episodio, Todo sobre mi padre.

Con Deudas, Atresmedia sigue su estrategia de ofrecer algo nuevo al espectador. Y lo consigue. Cierto es que en los primeros compases cuesta encontrar el tono de la serie, pero a medida que pasan los minutos, el espectador se va metiendo en este duelo histriónico entre estas dos familias, los Carranza y los De la Vega.

Ya de por sí los personajes son una clara declaración de intenciones de lo que es Deudas: desde una viuda que pudo ser chica Almodóvar, una vieja paralítica con una ballesta y un gato llamado Chiquetete hasta una concejala de Madrid y una actriz porno. En definitiva, un sainete.

Deudas hace comedia un verdadero drama. Todo parte cuando Pepa (Carmen Maura) se percata del pufo que le ha dejado su marido muerto que, además, le había sido infiel en sus últimos años de vida. Para seguir con su sueño, mantener una academia de artes, necesitará 400.000 euros. Sin embargo, doña Consuelo (Mona Martínez) quiere acabar con ella a toda costa.

Una comedia no es una buena comedia sin unos grandes secundarios y Deudas los tiene. Salva Reina y Carmen Ruiz siempre cumplen, mientras que Michael John Treanor pone el toque de humor facilón con el marcado acento de Sergei, uno de los sicarios de la mafia rusa.

Los guiños de 'Deudas' a la carrera de Carmen Maura

Ver a Carmen Maura en lo que sea siempre es un aliciente. La actriz venía de un pinchazo con Algo tiene que morir en Netflix, pero en Deudas se resarce con un personaje que, aunque es muy mal hablado, tiene mucho de su vida personal. Pepa Carranza es una actriz cuya carrera se truncó por casarse e, incluso, llegó a rechazar ser 'chica Almodóvar'.

Y es, al final del primer capítulo, cuando se produce un bonito guiño: "Un día me llamó a casa el mismísimo Pedro. Si yo no me hubiera casado con vuestro padre, yo hubiera sido una chica Almodóvar". Otro apunte para terminar: Pepa fue el nombre del personaje que Carmen Maura interpretó en en la película del cineasta Mujeres al borde de un ataque de nervios.