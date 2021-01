Carmen Maura ('Deudas'): "Mi vida no la cambió Pedro Almodóvar, sino cuando yo decidí ser actriz" Marco Almodóvar 11:13 - 21/01/2021 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES, con la actriz y Mona Martínez por la comedia de Atresplayer Premium

"Creo que ser actriz me ha salvado mucho de volverme loca", asegura la artista

"No me ha gustado nada grabar con mascarilla; ha sido milagroso", dice Maura

Carmen Maura y Mona Martínez protagonizan Deudas, la nueva y arriesgada comedia que estrena este domingo 24 Atresplayer Premium y que gira en torno a la rivalidad de dos familias. ECOTEUVE.ES habla con las actrices que dan vida a Pepa Carranza y Consuelo de la Vega.

"El personaje de Carmen a mí me parece delicioso", cuenta Mona. "La describo como una madre de armas tomar y que no hay nada que se le ponga por delante, va a sacar a su familia sí o sí adelante". Por su parte, Maura se deshace en elogios hacia su compañera: "Creo que habría sido incapaz de hacer a Consuelo porque es muy hija de puta".

Lea también: El abrazo más largo en la historia de la televisión: las consecuencias de la escena más esperada de la serie 'Mujer' (Antena 3)

A lo largo del primer capítulo, que ya hemos podido ver, Pepa suelta una ristra de tacos. "Yo soy un poco mal hablada, pero nunca había dicho tantos tacos en una función. Me fui embalando a medida que van pasando los capítulos", dice Maura, aclarando que todos estaban escritos en el guion de la nueva serie de Daniel Écija. Lo mío son mas barbaridades. No es nada que no sea visible en el pie a pie de la vida", señala Martínez.

<p><p>

Carmen Maura ('Deudas'): "No me ha gustado nada grabar con mascarilla"

Fuera ya de la trama, Deudas fue una de las primeras series en grabarse tras la cuarentena. "A mí no me ha gustado nada grabar con mascarilla", dice Carmen Maura. "Una cosa maravillosa cuando ruedas son las caras de nuestro público porque, al fin y al cabo, ellos son nuestro público".

Preguntada por el guiño que hace la serie a su carrera con Almodóvar, Maura dice lo siguiente: Mi vida no la cambió Pedro Almodóvar ¿eh? El momento en el que mi vida cambia es cuando yo decido ser actriz. Si no hubiera cometido esa locura, no sé que habría sido de mi vida".

Lea también: Carmen Maura, contra Fernando Simón en 'La Sexta Noche': "No está para dar consejos"

"De todas formas, siempre habría tenido mi grupo de aficionados o lo hubiera montado yo, o en la parroquia... Yo necesitaba actuar y si decidí ser actriz profesional fue porque tenía un grupo de aficionados que acabó. Creo que ser actriz me ha salvado mucho de volverme loca", termina la intérprete.