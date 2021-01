'El Internado: Las Cumbres': primeras imágenes y fecha de estreno de la serie en Amazon Prime Video Ecoteuve.es 20/01/2021 - 15:28 0 Comentarios

La plataforma lanzará su nueva ficción, de ocho capítulos, el 19 de febrero

Amazon Prime Video ha desvelado hoy la fecha de estreno y más imágenes de la próxima serie Amazon Exclusive El Internado: Las Cumbres, que se estrenará en Amazon Prime Video el próximo 19 de febrero en más de 200 países y territorios a nivel mundial.

La serie de 8 episodios está protagonizada por Asia Ortega (Les de l'Hoquei), Albert Salazar (A.K.A.), Daniel Arias (Cuéntame), Daniela Rubio (La caza. Monteperdido), Claudia Riera (Les de l'Hoquei), Paula del Río (El desconocido), Gonzalo Díez (7 días), Carlos Alcaide (Libertad), Sara Balerdi (La línea invisible) y Francisca Aronsson (Hotel Paraíso).

Lea también: Netflix pone fecha de estreno a 'Sky Rojo', la nueva serie de los creadores de 'La casa de papel'

El reparto adulto incluye a Natalia Dicenta (Solas), Ramiro Blas (Vis a vis), Alberto Amarilla (Mar adentro), Mina El Hammani (Élite), Joel Bosqued (Un golpe de suerte), Patxi Santamaría (Lucky Fred), Lucas Velasco (Educando a Nina), Joseba Usabiaga (Handia), Amaia Lizarralde (Hospital Central), Iñake Irastorza (Ventajas de viajar en tren), Aitor Beltrán (Ignatius de Loyola) y Kándido Uranga (El silencio de la ciudad blanca).

Youtube Video

El Internado: Las Cumbres transcurrirá en un internado ubicado junto a un antiguo monasterio, situado en un lugar inaccesible entre las montañas, aislado completamente del mundo. Los alumnos son chavales rebeldes y problemáticos que vivirán bajo la estricta y severa disciplina impuesta por el centro que les prepara para la reinserción en la sociedad. El bosque circundante alberga antiguas leyendas, amenazas que siguen vigentes y que les sumergirán en aventuras trepidantes y terroríficas.

Lea también: Iker Jiménez: "Agradezco a Mediaset que me haya paseado por Telecinco, mucha gente se ha enganchado"

'El Internado: Las Cumbres', la nueva serie de Amazon Prime Video

El Internado: Las Cumbres es una producción de The Mediapro Studio y Atresmedia Studios (Buendía Estudios). Al frente de la producción ejecutiva están Laura Belloso, Laura Fernández Espeso y Javier Pons de The Mediapro Studio, e Ignacio Corrales y Sonia Martínez, de Atresmedia Studios. Estos reputados productores liderarán el equipo de guionistas formado por Asier Andueza, co creador de esta nueva entrega junto a Laura Belloso, Sara Belloso y Abraham Sastre, quienes ya participaron en los guiones de El Internado: La Laguna Negra.