Giro de guion en la serie 'Mujer' (Antena 3): Bahar estalla como nunca contra Sirin Ecoteuve.es 0:17 - 20/01/2021 0 Comentarios

La cadena también emite la ficción turca este miércoles: ofrecerá el episodio 43

Antena 3 emite este miércoles, 20 de enero, una nueva entrega de la serie Mujer. Se trata del capítulo 43 que la cadena emite por sorpresa para asegurarse un buen dato que le permita avanzar en el acumulado mensual para hacerse con el liderazgo de enero.

Mujer competirá contra Tramuntana (La 1), mientras que Telecinco emitirá el partido de Copa del Rey entre el Alcoyano y el Real Madrid. A continuación, dará una nueva entrega de la serie turca Love is in the air.

Después de enterarse por Yeliz de que la persona que llevó a Sirin al hospital para darle médula ósea fue Sarp, Bahar estalla. Sin saber qué hacer, la protagonista saldrá de casa en busca de Sirin para que le dé una explicación. Será un encuentro de alto voltaje.

Lea también: ¿Cuántos capítulos faltan para que acabe la serie 'Mujer' (Antena 3)?

Un plan malvado que perjudica a Bahar: la alianza de Sirin y Piril

Por otra parte, se avecina una nueva y poderosa alianza. Piril, que tiene miedo de perder a Sarp, no tiene más remedio que cooperar con Sirin. Un malvado plan ya está esbozado en el horizonte.

Lea también: Dónde ver los capítulos de la serie 'Mujer' (Antena 3) en Internet

En otro orden de cosas, Ceyda y Jale intentarán dejar atrás sus diferencias tras el malentendido que sufrieron, pero no todo saldrá como estaba previsto.