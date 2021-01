"La mierda te come": Jesús Cintora, durísimo en TVE contra la gestión de Madrid por la suciedad tras Filomena Ecoteuve.es 18/01/2021 - 19:16 0 Comentarios

El presentador muestra los montones de basura que se acumulan en la capital tras la nevada

Jesús Cintora se ha reincorporado este lunes a Las cosas claras después de estar ausente durante una semana al sufrir coronavirus. El presentador de TVE ha empezado con fuerza el programa hablando de los montones de basura que se acumulan por Madrid, semana y media después del paso de Filomena por España.

Aun son muchas las zonas en las que el servicio de recogida de basuras no se ha normalizado debido al hielo. Para enseñar a la audiencia esto y criticar la gestión de Martínez-Almeida, el espacio ha conectado con uno de sus reporteros que se encontraba en una calle de Carabanchel.

Lea también: TVE renueva el programa de Jesús Cintora: 'Las cosas claras' sigue en La 1

"Claro, si uno vive en un piso de 40 metros cuadrados, que esto ocurre mucho en Madrid, no puedes acumular bolsas de basura", ha dicho Cintora contundente. "O puedes hacerlo, pero lógicamente la mierda te come. Ese es el problema, que la mierda hay que recogerla".

El periodista ha continuado en un tono muy crítico a los dirigentes madrileños. "Para eso se pagan los impuestos, para eso están los administradores. Digo yo, vamos", ha dicho después.

Jesús Cintora critica la gestión de la limpieza en Madrid tras el paso de Filomena

Al poco rato después, el presentador soriano ha dado paso a Carlos Martínez, alcalde de Soria, quien ha dicho, en su opinión, que su ciudad "está más acostumbrada a gestionar la nieve". Esto ha provocado un gran debate entre los contertulios de Cintora.

"Comparar una ciudad de 90.000 habitantes con otra de 7 millones, una ciudad que tiene cinco líneas de autobús con otra que tiene doscientas, es un poquito audaz", ha asegurado Fátima Iglesias para responder al edil del PSOE.

Javier Aroca, por su parte, sí se ha posicionado de parte de Cintora y el alcalde de Soria. "Para quitar la mierda no hace falta ser ni chico ni grande, solo hay que ser limpios y organizados. La mierda es mierda en Soria y en Madrid. Y si no se quita en Madrid es porque no saben o porque no quieren".

Lea también: El zasca de Wyoming a Ayuso por el Zendal en 'La Sexta Noche': "Una construcción siniestra que no vale para nada"

Para rematar el asunto de las basuras, Cintora ha indicado lo siguiente: "Dicho esto, hay que remarcarlo. Madrid es maravillosa y tiene cosas maravillosas, por supuesto que sí. Pero la polución hay que combatirla, la basura hay que quitarla, el hielo también. Y hay que salir de Madrid también, por ejemplo, al campo".